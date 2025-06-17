憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

台北地檢署偵辦罷免綠委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶不實連署案，昨依非法利用個人資料、偽造文書罪起訴；偵查中羈押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文今移審，黃呂羈押庭中大淚崩，表示「不要再鬧了啦！」

黃呂錦茹一開始將法官誤為「檢察官」，表示已羈押禁見2個月，身體狀況很不好，記憶力也有問題，每天要看書報才能恢復記憶。

黃呂說，她是市黨部主委、也是志工，處理謄寫提議人名冊的事，是由專職黨工初文卿、姚富文處理，她承認有叫黨工重新寫名冊，而不是直接叫黨工抄寫黨員名冊。

法官邱于真審查羈押事宜問黃呂錦茹意見，黃呂突然大淚崩，且連續啜泣，面對黃呂情緒潰堤，法官要求書記官記明筆錄稱黃呂「啜泣不語」。

黃呂錦茹說，這次辦案讓她受傷很大，她本是滿腔熱血、不忮不求，很多好朋友都可為她作證，她是國民黨終身志工；她說，國民黨有31席立委，是1年多才選舉出來的，台北市民選出的5席立委非常優秀，不到1年卻要被罷免，她內心非常痛苦。

黃呂錦茹邊說邊拭淚，稱辦理罷免綠委是依市民、支持者的共識，黨中央也有計畫要罷掉綠營的2席，如果立委有實錯才應計罷免「但現在變成惡罷！」

黃呂說，她的年紀已大，如繼續關下去會死在獄中，她人生最後階段居然變成1個罪犯「我的人生為什麼以這種方式結束？」覺得很不光彩。

黃呂錦茹告訴法官，她對不起祖先及家庭，罷免連署案只是表達熱忱，就被無情地追殺，希望社會要和平、也要公平，如果法官還要把她監禁下去…，說到此，黃呂忽然泣不成聲。

黃呂後又表示，這個社會沒有公平，現在連署罷免綠委案也未達成「我還在黑牢中」，如果繼續這樣下去，她的人生就抵達終點；黃呂說，初文卿、姚富文與她一樣有熱忱，她願意為犯錯付出代價，本來也是準備所有的罪都由她1人承擔，表示「不要再鬧下去了啦！」