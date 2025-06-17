罷免黃捷、許智傑失敗告終 發起人徐尚賢今裁定再續押2個月

高雄檢調偵辦民進黨立委黃捷、許智傑罷免案涉及偽造文書、選罷法等案，「雙罷劫」行動負責人徐尚賢則被上銬帶走，4月19日被檢方聲押禁見獲准，因羈押期將至，檢方聲請延押，法院昨審理後，今下午裁定續押2個月，並禁止接見、通信。

昨天雄院召開延押庭時，徐尚賢父親也有到場關心，但經律師轉達後，對徐尚賢交保可能性不樂觀，今地院裁定出爐，應驗徐父內心的不安。

雄院裁定指出，徐尚賢僅雖承認有簽提議書，但否認有偽造文書等主觀犯意，因本案仍在偵查階段，尚有多名證人未到案，徐尚賢說法與其他證人也有出入。

另外，徐尚賢自承有刪除個資方面檔案，若交保停押，實有取得未扣案證物而加以湮滅、變造之可能。

法官衡量檢方所提事證，認為現階段徐尚賢仍有羈押必要性，裁准自本月19日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信及授受物件。

徐尚賢發起雙罷劫罷免行動，立委黃捷二階連署差距3400份、罷免立委許智傑差距5700份，本月14日因連署件數仍未達標，罷免活動宣告失敗。