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遭爆1萬多份無效連署 新竹雙罷總部回應了

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔表示，以新竹雙罷交出將近10萬5千份的連署書，被罷免的兩人連署共有6千份錯誤，其錯誤率不到6%，正確率高達94%，剛好和國民黨罷免吳思瑤委員的造假率相當。圖／報系資料照
新竹雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔表示，以新竹雙罷交出將近10萬5千份的連署書，被罷免的兩人連署共有6千份錯誤，其錯誤率不到6%，正確率高達94%，剛好和國民黨罷免吳思瑤委員的造假率相當。圖／報系資料照

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，有讀者爆料，無論是高還是鄭，兩人二階段連署都傳出各有1萬多份無效連署，其中包含偽造與死亡連署，且檢方已啟動偵辦。新竹市雙罷總部表示，收件及造冊嚴謹，與國民黨採用作弊大量抄襲名冊不同，請勿以片段資訊誤導民眾。

新竹市雙罷領銜人戴振博指出，若新聞所報導的內容正確的話，推測主要是因為選罷法規定罷免提議人不能與連署人重覆，而新竹市雙罷是全台罷免提議人（一階）送出最多的罷免案，才會看起來有較多無效連署。

至於偽造、死亡連署，戴振博表示，這部分他還沒收到審查結果，尚無法得知審查的狀況。新竹市雙罷總部絕不會像國民黨罷免民進黨立委，用作弊的方式大量抄襲名冊，新竹市雙罷總部在收集連署書及造冊的過程，一切依照法律規定來收集處理連署書。

戴振博強調，今天新聞以讀者爆料新竹市雙罷的無效連署數量，連領銜人都沒收到相關資料，就有讀者能夠向媒體爆料，這不禁令人懷疑是否新竹市政府行政不中立，讓審查結果提前外洩，這就是新竹市雙罷在罷免連署期間所遇到的困擾，新竹市政府以各種手段處處阻擾罷免案的進行。

戴振博表示，新竹市雙罷總部對於罷免連署非常有信心絕對會順利通過審查，待6月20日中選會公告成案。

新竹市雙罷發言人林志潔表示，新竹市雙罷是全台罷免提議人（一階）送出最多的罷免案，在一階送出罷免高虹安市長、與罷免鄭正鈐立委各達7千份提議書，因此這7千份在二階的的重複連署都，會被計入無效連署之故。

林志潔說，至於剩下各3千份的無效連署，或有地址寫錯，或有字跡無法辨認等錯誤可能導致無效，以新竹雙罷交出將近10萬5千份的連署書，被罷免的兩人連署共有6千份錯誤，其錯誤率不到6%，正確率高達94%，剛好和國民黨罷免吳思瑤委員的造假率相當。

新竹市雙罷領銜人戴振博指出，若新聞所報導的內容正確的話，推測主要是因為選罷法規定罷免提議人不能與連署人重覆。圖／報系資料照
新竹市雙罷領銜人戴振博指出，若新聞所報導的內容正確的話，推測主要是因為選罷法規定罷免提議人不能與連署人重覆。圖／報系資料照

高虹安 鄭正鈐 連署書 罷免 新竹 國民黨

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