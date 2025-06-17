新竹雙罷爆1萬多份無效連署 藍白籲新竹地檢積極偵辦

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，有讀者爆料，無論是高還是鄭，兩人二階段連署都傳出各有1萬多份無效連署，其中包含偽造與死亡連署，且檢方已啟動偵辦。對此藍白也呼籲，新竹地檢署應以辦理國民黨連署案件同等的速度積極偵辦。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，過去從未耳聞有1萬多份無效連署的情形，若假設此傳聞屬實，不論真相如何，必須嚴正呼籲新竹地檢署務必秉持公平、公開、公正的原則，並以辦理國民黨相關連署案件同等的速度積極偵辦。

李國璋強調，司法檢調過去因涉及政治事件而屢遭質疑，導致民眾對司法體系的信任大幅下降，此時正是司法機關洗刷污名、重建公信力的最佳時機，向外界證明我國司法不分藍、綠、白、黃，凡有案件，均應公開、迅速、公正處理。

李國璋也表示，若該傳聞屬實，他也不禁要問，民進黨為何雙重標準竟落實至此？只質疑他人，卻不自清自身連署中有多少偽造、作假、無效或抄襲之份數？面對社會質疑，民進黨有責任向外界清楚說明，若其中真有「死亡連署」的情形，更已涉及偽造文書，應依法究辦。

李國璋說，相信新竹市罷免行動的發言人、領銜人，不論是林志潔或戴振博，都有責任站出來向社會說清楚、講明白。特別是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹僅因類似案件，竟遭羈押近2個月，多個國民黨縣市黨部也遭到大規模搜索，相關人士被帶走調查、羈押。

相較之下，新竹地檢署為何僅稱「依法偵辦」，卻至今毫無動作、毫無聲息？民眾需要一個真相，也期待新竹地檢署展現應有的風骨與作為，讓社會各界看到，不論藍、綠、白、黃，司法都能一視同仁。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡則批，新竹市調查站沒有中央單位的指令根本不敢動，沒有總統賴清德的指示，誰敢處理？陳慶齡痛批，這已非首次出現「辦藍不辦綠」的現象。

陳慶齡強調，國民黨新竹市議員與基層幹部曾多次實地觀察各連署站，包括戶外及棒球場等場合，發現罷免志工連續站崗40個小時，現場卻不到50人連署，如今卻突然出現5萬多份連署書，「怎麼來的」。他質疑：「每個連署站都冷冷清清，5萬多份怎麼可能瞬間冒出來？」