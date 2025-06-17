宣示進入三階！罷羅智強民團架設數位平台 盼激發中間選民站出來

罷免藍委羅智強公民團體「大安強強滾」今天舉辦記者會，宣布將三階宣傳正式啟動罷團的策略將從過去以罷團為中心，轉變為更依賴公民自主地組織各類空戰與陸戰行，包含架設數位平台、拍攝廣告，盼能激發更多中間選民出來投下同意罷免。

罷團指出，目前尚未收到中選會相關補間通知，看起來進入三階勢在必得，而接下來最重要關鍵，就是要激出中間選民出來投票，提出全新的公民參與行動框架，將罷免羅行動擴展為結合數位論壇平台、社群組織與公民實踐的民主生根落地運動。

罷團強調，第三階段罷免行動將全面升級，規畫100場大安百川會以吸引不同興趣團體，舉辦實體對談、演講活動，還有Podcast上線、罷免廣告空戰與陸戰文宣強化，並聚焦議題討論，整體包含從戰到空戰、數位到街頭，打破傳統街頭宣傳活動，更希望全面搶進客廳話語權，實質接觸居民，全面串聯中間選民同意罷免。

而今天記者會包含立委范雲、議員苗博雅、趙怡翔等人均到場力挺，並強掉會全力聲援罷團，罷團在一二階連署過程中，遭遇不理性的對待，包括辱罵甚至肢體推擠，會做好他們「護盾」，也認同罷團所創設平台是台灣公民運動的「重要資產」，象徵著公民運動持續性。