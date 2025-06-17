竹市綠議員質詢「擺罷免標語」 遭官員收起引爆口角

竹市議會民進黨團今天質詢時，於代理市長邱臣遠座位前擺放「同意罷免」標語，遭官員收起，引發議員不滿，引發激烈口角。議會表示，標語擺放如雙方合意，議會予以尊重。

新竹市議會今天舉行第11屆第5次定期會市政總質詢。民進黨議員施乃如質詢指出，市府近日接連發生行政不中立事件，詢問代理市長邱臣遠「是否會秉持行政中立？是否對各黨派議員都一樣尊重？」

邱臣遠答詢表示，他在代理市長的職務任內都恪守行政中立，對於議會殿堂中各黨派議員都會尊重、虛心求教。

隨後，施乃如拿出3張「罷免」手舉牌標語，上前擺放在邱臣遠的座位前，但不久就被坐在邱臣遠旁的工務處長陳明錚收起。

施乃如見狀怒罵，國民黨團昨天質詢時也在邱臣遠桌前全程擺放手舉牌，「為什麼我不能放？」曾資程也起身上前，拍桌要求陳明錚將手舉牌歸還，並重新擺上。

中場休息時，民政處長施淑婷走向邱臣遠位置，欲將手舉牌拿起，再度遭民進黨議員喝斥。施淑婷回應，是要把牌子還給民進黨團，雙方爆發激烈口角。

中場休息後，民進黨團再次聯合總質詢，議員鄭美娟請主席、議長許修睿裁示，要求施淑婷針對拿走民進黨團手舉牌標語一事道歉。施淑婷答詢說，當下是要把手舉牌還給民進黨團，未道歉。鄭美娟說「你若不道歉就坐下」，要求未來不要再有荒唐的表現。

民進黨團質詢結束後，綠議員主動將手舉牌全數撤下。

會後，面對媒體詢問此次衝突，邱臣遠及陳明錚未作回應。施淑婷則表示，民進黨團像流氓般群體攻擊，這樣的政治文化，只會讓更多人看清誰才是真正的破壞者。

新竹市議會議事組人員向中央社記者表示，議事規則並未規範議員們在質詢時不得擺放標語等物，過去議長曾指示，只要議員、市府官員合意，雙方沒有嚴重爭執，議會均尊重。