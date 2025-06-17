快訊

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

中正紀念堂賣淘寶貨？他嘆店掛「臺灣」卻搜到陸製同款 業者喊冤

只反對大罷免無用 學者：投票者決定未來

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對大罷免民調出現反轉趨勢，學者受訪時指出，國民黨要設法催出厭煩大罷免的選民投票。示意圖。圖／牛煦庭臉書
針對大罷免民調出現反轉趨勢，學者受訪時指出，國民黨要設法催出厭煩大罷免的選民投票。示意圖。圖／牛煦庭臉書

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「反對大罷免雖然是主流民意，但大多民眾認為事不關己，這些人若不出來投票，仍可能翻盤！」針對台灣民意基金會有57.7%選民反對大罷免，學者劉嘉薇17日受訪時指出，藍若要守住席位，需爭取支持者、中間選民與民眾黨支持者。學者曲兆祥受訪時建議國民黨要設法少犯錯、以正面回應大罷免。

近6成反罷免

台灣民意基金會16日公布民調，35.9%民眾贊成大罷免，但有高達57.7%的人不贊成，反對者比贊成者多了21.8%，再與上個月相比，反罷者增加3.5%、近70萬人，顯示雙方新一輪的較勁，轉有利反罷免陣營。

但基金會董事長游盈隆分析，57.7%不贊成大罷免選民中，可能投票率約52%，占全體選民近3成；而35.9%贊成選民中，投票率則上看86%，罷免方投票人數比反罷免方人數多1.1%。游盈隆認為，因傾向投同意票的人投票率高於不同意者，「若明天投票，罷免方反而還是會贏」。

罷免方贏面大

對此，北大公共行政暨政策學系教授劉嘉薇受訪時指出，從台灣民意基金會的民調來看，第一次明確看到不同意罷免的人數增加這麼多，比例增加3.5%、約70萬人。她認為，可能與最近許多國民黨立委的第三階段陸續成案有關，讓不同意者反而願意表態。

劉嘉薇分析，過去因為沉默螺旋效應，媒體不斷宣傳下，民眾原先認為支持罷免是主流。

「但從民調趨勢來看，主流可能有反轉趨勢！」劉嘉薇表示，民眾如今發現反罷免才是真正的主流，但因為過往評估贊成者投票率會比不贊成高，因此她認為未來有幾項觀察點，包括國民黨對支持者的催票狀況、中間選民看法、總統賴清德的表態（最終恐走向藍綠對決），還有民眾黨支持者的意向，都會影響罷免結果。

不投票難回天

「國民黨若要反制罷免，就要讓討厭大罷免的人出來投票！」師大政研所教授曲兆祥受訪時強調，近日總統府舉行國安簡報，若在野黨不出席，或是負面看待，就容易出現犯錯，讓中間選民反感。

他分析，民進黨現在的策略就是希望厭煩大罷免的人不出來投票，對此國民黨要設法少犯錯、以正面行動因應大罷免。

曲兆祥指出，雖然反對（或反感）大罷免的人目前是多數，但大多有種「事不關己」、無所謂的心態，台灣民意基金會的民調具有一定參考價值，若無法催出反對大罷免的選民出來投票，仍然無力以回天。

【更多精采內容，詳見

罷免

延伸閱讀

民調／賴清德聲望回升 但不贊同他的人空前集結

游盈隆：藍拿「柯建銘當院長」反制罷免 一點都不聰明

罷免投票成案「31比0」 游盈隆：被罷藍委沒有安全的

川普「統一」說 游盈隆指中國也錯愕、台灣的確沒什麼好擔心

相關新聞

只反對大罷免無用 學者：投票者決定未來

「反對大罷免雖然是主流民意，但大多民眾認為事不關己，這些人若不出來投票，仍可能翻盤！」針對台灣民意基金會有57.7%選民反對大罷免，...

花蓮罷團找律師提倡反賄選 藍批綠鎮壓異己政治破產

花蓮罷免立委傅崐萁將進入第三階段，罷免團體「微光花蓮」表示，在二階連署時，出現花蓮縣政府動用行政資源「查水表」，為避免可...

竹市綠議會質詢擺大罷免手舉牌 引爆議會綠、白互嗆

新竹市議會民進黨團今聯合總質詢時，將罷免市長高虹安的手舉牌放在代理市長邱臣遠桌前，工務處長陳明錚默默將牌子收起，遭議員曾...

助講反罷戰綠火力全開 劉和然再批：民進黨就是在欺負新北

新北市副市長劉和然日前為立委洪孟楷站台宣講反罷，稱前行政院長蘇貞昌任內沒有多幫新北市爭取預算。民進黨議員翁震州列舉5項蘇...

新竹「雙罷」 高虹安鄭正鈐遭爆各有1萬多份無效連署

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，近期高、鄭兩人都啟動回防，勤走地方與民眾互動；有讀者爆料，無論是高還是鄭，兩人二...

大罷免掀看板戰 罷王鴻薇團體掛巨幅看板 遭路過婦人嗆

先前罷王鴻薇團隊在南京東路掛出指涉王鴻薇與中國政協主席王滬寧的會面看板，因遭檢舉被拆除。罷團今在民進黨議員林亮君的協助下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。