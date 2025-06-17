只反對大罷免無用 學者：投票者決定未來

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「反對大罷免雖然是主流民意，但大多民眾認為事不關己，這些人若不出來投票，仍可能翻盤！」針對台灣民意基金會有57.7%選民反對大罷免，學者劉嘉薇17日受訪時指出，藍若要守住席位，需爭取支持者、中間選民與民眾黨支持者。學者曲兆祥受訪時建議國民黨要設法少犯錯、以正面回應大罷免。

近6成反罷免

台灣民意基金會16日公布民調，35.9%民眾贊成大罷免，但有高達57.7%的人不贊成，反對者比贊成者多了21.8%，再與上個月相比，反罷者增加3.5%、近70萬人，顯示雙方新一輪的較勁，轉有利反罷免陣營。

但基金會董事長游盈隆分析，57.7%不贊成大罷免選民中，可能投票率約52%，占全體選民近3成；而35.9%贊成選民中，投票率則上看86%，罷免方投票人數比反罷免方人數多1.1%。游盈隆認為，因傾向投同意票的人投票率高於不同意者，「若明天投票，罷免方反而還是會贏」。

罷免方贏面大

對此，北大公共行政暨政策學系教授劉嘉薇受訪時指出，從台灣民意基金會的民調來看，第一次明確看到不同意罷免的人數增加這麼多，比例增加3.5%、約70萬人。她認為，可能與最近許多國民黨立委的第三階段陸續成案有關，讓不同意者反而願意表態。

劉嘉薇分析，過去因為沉默螺旋效應，媒體不斷宣傳下，民眾原先認為支持罷免是主流。

「但從民調趨勢來看，主流可能有反轉趨勢！」劉嘉薇表示，民眾如今發現反罷免才是真正的主流，但因為過往評估贊成者投票率會比不贊成高，因此她認為未來有幾項觀察點，包括國民黨對支持者的催票狀況、中間選民看法、總統賴清德的表態（最終恐走向藍綠對決），還有民眾黨支持者的意向，都會影響罷免結果。

不投票難回天

「國民黨若要反制罷免，就要讓討厭大罷免的人出來投票！」師大政研所教授曲兆祥受訪時強調，近日總統府舉行國安簡報，若在野黨不出席，或是負面看待，就容易出現犯錯，讓中間選民反感。

他分析，民進黨現在的策略就是希望厭煩大罷免的人不出來投票，對此國民黨要設法少犯錯、以正面行動因應大罷免。

曲兆祥指出，雖然反對（或反感）大罷免的人目前是多數，但大多有種「事不關己」、無所謂的心態，台灣民意基金會的民調具有一定參考價值，若無法催出反對大罷免的選民出來投票，仍然無力以回天。

【更多精采內容，詳見 】