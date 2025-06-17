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花蓮罷團找律師提倡反賄選 藍批綠鎮壓異己政治破產

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
罷免團體「微光花蓮」邀請5位律師成立「抓鬼律師團」，呼籲大家遇到賄選，拿出手機蒐證檢舉。記者王思慧／攝影
罷免團體「微光花蓮」邀請5位律師成立「抓鬼律師團」，呼籲大家遇到賄選，拿出手機蒐證檢舉。記者王思慧／攝影

花蓮罷免立委傅崐萁將進入第三階段，罷免團體「微光花蓮」表示，在二階連署時，出現花蓮縣政府動用行政資源「查水表」，為避免可能出現新型態賄選手法，因此邀請5位律師成立「抓鬼律師團」，提醒民眾若遇到賄選，可用手機存證並撥打專線檢舉。藍營則批評，民進黨靠律師鎮壓異己是政治破產。

律師王展星、陳又新、房彥輝、詹晉鑒、陳君瑋等人，今天前往「微光花蓮」總部，舉辦「挺公民 抓鬼律師團成軍宣誓」活動，指出罷免第三階段催票期間，可能遇到利用金錢、招待用餐、充當走路工、提供高級便當等賄賂方式變更投票意向，或遭人惡意威脅恐嚇等，呼籲大家拿出手機蒐證檢舉。

律師房彥輝表示，自己身為花蓮人，認為這次全國公民的大罷免運動當中，花蓮選區是至關重要，是重中之重，相關的政策會影響到全民的福祉，自己深感這一年來各種國會毀憲亂政法案的推動，造成人民的影響非常嚴重，因此特別撥空到花蓮，跟律師朋友、公民團體站在一起。

房彥輝說，只要有違法疑慮，大家可蒐證並提供給檢舉專線，讓司法機關在需要偵辦的時候，有相關的證據資料遏止違法行為，包括投票行賄，甚至各種恐嚇或違反選罷法的各種情況，號召大家關注三階行動當中，可能會產生各種違法或觸法的情事。

微光花蓮副領銜人潘文欽指出，接下來會在各地舉辦公民客廳開講活動，可在地方創生、社區營造中讓民眾知道花蓮要改變的地方，罷免是公民參與的權利，並鼓勵約8.2萬名遊子回鄉投票。

花蓮縣議會國民黨黨團發言人吳建志認為，用律師打選戰就是民進黨崩壞的前兆，一個無能失去民心的政黨，只會靠律師鎮壓異己混淆視聽，等於宣告政治破產。他奉勸民進黨，不要低估花蓮人智慧骨氣，民眾自有公評，「法律也不是民進黨家開的」。

國民黨花蓮縣議會黨團鄭重呼籲，花蓮鄉親不要被恐嚇煽動，要支持真正民主，反對假借民主的政治鬥爭，公道自在人心，也會反制這場披著公民權外衣的政治追殺。

罷免團體「微光花蓮」邀請5位律師成立「抓鬼律師團」，提醒民眾若遇到賄選，可用手機存證並撥打專線檢舉。記者王思慧／攝影
罷免團體「微光花蓮」邀請5位律師成立「抓鬼律師團」，提醒民眾若遇到賄選，可用手機存證並撥打專線檢舉。記者王思慧／攝影

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