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竹市綠議會質詢擺大罷免手舉牌 引爆議會綠、白互嗆
新竹市議會民進黨團今聯合總質詢時，將罷免市長高虹安的手舉牌放在代理市長邱臣遠桌前，工務處長陳明錚默默將牌子收起，遭議員曾資程拍桌喝斥。中場休息時，民政處長施淑婷欲將看板還給綠營，雙方爆發口角，施罵綠營流氓、綠營也回擊小偷、強盜。
民進黨團今聯合總質詢時，議員施乃如等人把同意罷免高虹安的手舉牌擺在邱臣遠的桌前，但質詢幾分鐘後，坐在邱臣遠旁的工務處長陳明錚默默將同意罷免手舉牌拿下來。
議員曾資程見狀，便上前與邱臣遠理論，並拍桌大聲喝斥陳明錚，為何將議員的東西收起來，也要求陳明錚把手舉牌擺好。
未料衝突沒有結束，議會質詢中場休息時，施淑婷立即走向邱臣遠的位子，欲將手舉牌還給民進黨團，此時再遭民進黨團議員喝斥：「為何要動議員的財產？」。施淑婷也回擊，因中場休息，要把手舉牌收起來還給民進黨團，「我是要還給你」，雙方爆發約1分鐘的激烈口角。
過程中，曾資程罵施淑婷「你莫名其妙」，施淑婷也回擊民進黨團議員是流氓，民進黨議員不滿，也紛紛怒嗆施淑婷才是小偷、強盜，未經議員同意就要拿議員的財產，並稱這是議事殿堂，不是市政府，市府官員應尊重議員的權利。
中場休息後，民進黨團再次聯合總質詢，議員鄭美娟請主席議長許修睿針對剛剛民進黨團手舉牌被拿走一事，要求施淑婷道歉，但施淑婷回覆是要還給民進黨團，堅不道歉。
議會質詢結束後，邱臣遠與陳明錚對此衝突無回應。施淑婷則說，民進黨立院黨團總召柯建銘在立法院揮舞拐杖破壞公物的畫面還歷歷在目，今天遭到他子弟兵一陣像流氓般的群體攻擊，坦白說並不意外。這樣的政治文化，只會讓更多人看清誰才是真正的破壞者。
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