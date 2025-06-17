竹市綠議會質詢擺大罷免手舉牌 引爆議會綠、白互嗆

新竹市議會民進黨團今聯合總質詢時，將罷免市長高虹安的手舉牌放在代理市長邱臣遠桌前，工務處長陳明錚默默將牌子收起，遭議員曾資程拍桌喝斥。中場休息時，民政處長施淑婷欲將看板還給綠營，雙方爆發口角，施罵綠營流氓、綠營也回擊小偷、強盜。

民進黨團今聯合總質詢時，議員施乃如等人把同意罷免高虹安的手舉牌擺在邱臣遠的桌前，但質詢幾分鐘後，坐在邱臣遠旁的工務處長陳明錚默默將同意罷免手舉牌拿下來。

議員曾資程見狀，便上前與邱臣遠理論，並拍桌大聲喝斥陳明錚，為何將議員的東西收起來，也要求陳明錚把手舉牌擺好。

未料衝突沒有結束，議會質詢中場休息時，施淑婷立即走向邱臣遠的位子，欲將手舉牌還給民進黨團，此時再遭民進黨團議員喝斥：「為何要動議員的財產？」。施淑婷也回擊，因中場休息，要把手舉牌收起來還給民進黨團，「我是要還給你」，雙方爆發約1分鐘的激烈口角。

過程中，曾資程罵施淑婷「你莫名其妙」，施淑婷也回擊民進黨團議員是流氓，民進黨議員不滿，也紛紛怒嗆施淑婷才是小偷、強盜，未經議員同意就要拿議員的財產，並稱這是議事殿堂，不是市政府，市府官員應尊重議員的權利。

中場休息後，民進黨團再次聯合總質詢，議員鄭美娟請主席議長許修睿針對剛剛民進黨團手舉牌被拿走一事，要求施淑婷道歉，但施淑婷回覆是要還給民進黨團，堅不道歉。