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助講反罷戰綠火力全開 劉和然再批：民進黨就是在欺負新北

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然15日在泰山區助講時砲火四射，直批「蘇貞昌、蘇巧慧沒爭取經費，還敢喊罷免？我不信任賴清德、不滿意卓榮泰、不接受柯建銘！」圖／洪孟楷辦公室提供
新北市副市長劉和然15日在泰山區助講時砲火四射，直批「蘇貞昌、蘇巧慧沒爭取經費，還敢喊罷免？我不信任賴清德、不滿意卓榮泰、不接受柯建銘！」圖／洪孟楷辦公室提供

新北市副市長劉和然日前為立委洪孟楷站台宣講反罷，稱前行政院長蘇貞昌任內沒有多幫新北市爭取預算。民進黨議員翁震州列舉5項蘇在院長任內大力建設新北實例，轟劉和然不反省，還引用錯誤資料造謠。劉和然今天再批，民進黨搞不清楚狀況又亂抹黑，他在現場講的是財劃法，蘇貞昌在當行政院長時，確實一毛錢都沒有多給新北，這是事實。

劉15日在泰山區助講時砲火四射，直批「蘇貞昌、蘇巧慧沒爭取經費，還敢喊罷免？我不信任賴清德、不滿意卓榮泰、不接受柯建銘！」

劉的一席話也引發綠營反擊，民進黨新北議員翁震州批，劉和然為了拚藍營市長初選、為護航國民黨不適任立委，竟然公然造謠蘇貞昌沒多給新北市一毛錢，光是網路上搜尋，就可以看到蘇貞昌在行政院長任內如何大力建設新北，包括2019年核定捷運環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，當時新北市長侯友宜還發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。

翁震州還說，為紓解新北各高速公路交流道壅塞，北土城、林口、五股、汐止等4大交流道的新建或改善工程，也都是蘇院長核定，總經費超過110億，是全國最多，新北市府也都在歷次核定後表示感謝。中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國的5分之1，同樣是全國最多。

翁強調，蘇貞昌任內投注龐大預算大力建設新北，每一項建設都讓新北市民有感，做得不好不反省，還引用錯誤資料造謠，套一句台中市盧秀燕市長說的，「不會做就換人做」。

對於翁震州的說法，劉和然說，民進黨不講事實，搞不清楚狀況就又亂咬人、亂帶風向，嘴臉惡質到極點。如果要談預算，所有補助都是中央說了算，以114年編列的一般補助款為例，新北只有111.4億，高雄有190.2億、台南有189.2億；就算高雄、台南被行政院刪除後，高雄有138.2億、台南有137.5億，還是比新北沒被刪除前的111.4億還多，新北總人口404萬，高雄272萬、台南185萬，新北人最多補助卻最少，這公平嗎？

「沒有比較，就不知道民進黨有多雙標！」劉和然說，民進黨就是在欺負新北、就是在搞差別待遇，拿新北人當提款機，還敢說風涼話？

罷免

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