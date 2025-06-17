新竹「雙罷」高虹安、鄭正鈐 遭爆各有1萬多份無效連署

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，近期高、鄭兩人都啟動回防，勤走地方與民眾互動；有讀者爆料，無論是高還是鄭，兩人二階段連署都傳出各有一萬多份無效連署，其中包含偽造與死亡連署，且檢方已啟動偵辦。對此，新竹地檢署回應，偵查不公開，關於大罷免相關案件，檢方都會依法偵辦。

新竹市選委會指出，有關新竹市長及立委罷免案，主辦選委會已於6月13日將二階連署查對結果式函送中央選舉委員會，屆時由中選會宣布罷免連署查對結果。

讀者爆料指出，高虹安與鄭正鈐都面臨罷免，國民黨因死亡連署不斷遭受批評，事實上，高虹安與鄭正鈐的罷免二階連署也出現偽造與死亡連署。其中，高虹安無效連署總分數達到1萬300餘份，鄭正鈐則有1萬600餘份，當中都有偽造與死亡連署的問題，且這項訊息已在地方傳開，呼籲相關單位要積極徹查。

新竹市雙罷總部上月初在新竹市選委會前開記者會，宣布收到罷免高虹安和鄭正鈐的連署書總份數突破10萬份，總計為10萬4550份，高虹安5萬1419份、鄭正鈐5萬3131份，兩人分別達到連署標準的146%與150%，成果驚人，也展現民意對罷免行動的強烈支持。

擾動政壇多時的「大罷免」風潮，民眾黨啟動因應策略，上周日在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，高虹安更與鄭正鈐及藍營新竹市議員同台，藍白同台齊喊口號，呼籲民眾要投下不同意票。高虹安說，這次由民進黨發起的市長罷免案，完全就是政治算計，也讓社會造成仇恨對立，她跑行程時，有民眾拉著她的手，指很擔心罷免通過，造成市政中斷。