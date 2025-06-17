大罷免掀看板戰 罷王鴻薇團體掛巨幅看板 遭路過婦人嗆
先前罷王鴻薇團隊在南京東路掛出指涉王鴻薇與中國政協主席王滬寧的會面看板，因遭檢舉被拆除。罷團今在民進黨議員林亮君的協助下，再度在民族東路掛上罷免廣告看板，不過今罷團開看板記者會時，當場也有騎單車路過的婦人嗆「為什麼要罷免？」
全台大罷免熱戰，也掀起看板戰。除台北市立委徐巧芯被質疑蓋罷免團體看板，引發討論。罷免王鴻薇的「山除薇害」罷團，今天則在民族東路開「看板強勢回歸」記者會。
民進黨議員林亮君說，這次提供掛看板的牆面是熱心民眾提供，希望讓罷免團體可以掛廣告，並且認為當時罷團對王鴻薇的質疑，王都沒有正面回應。
至於對於昨天王鴻薇指控她在路口掛的看板，疑似被罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室已第一時間報案。罷團今天也回嗆王鴻薇，表示昨天有看到王鴻薇的報案單，但卻沒有對行為人提告，她們非常支持王鴻薇提告，抓出真兇，盼還給公民團體一個清白，並且指王委員不能在沒有經過調查去指控公民。
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