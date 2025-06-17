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大罷免三階倒數 民進黨站路口催連署 國民黨掛聯名看板反罷免

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團今起連續3天站路口，持續為中二、中三、中八三區罷團收集連署書，今日首場在中三選區的潭子火車站前路口舉行。圖／王立任提供
民進黨台中市議會黨團今起連續3天站路口，持續為中二、中三、中八三區罷團收集連署書，今日首場在中三選區的潭子火車站前路口舉行。圖／王立任提供

罷免將邁入第3階段投票，民進黨台中市議會黨團今起連續3天站路口，持續為中二、中三、中八三區罷團收集連署書。台中市議會國民黨團書記長李中也邀黨籍議員與黨籍立委合作反制，今在東區黨部掛上第一面「不同意罷免」聯名看板，後續也協助發文宣反罷。

民進黨黨團和立委何欣純今起連續3天站路口，為連署未達安全門檻的中二、中三、中八3個選區催連署，今日首場在中三選區的潭子火車站前路口舉行。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，國會不適任立委惡意刪除中央預算，引爆全台民怨，罷免行動已進入第二階段的關鍵倒數時刻。面對藍白聯手擴權、破壞民主機制的惡質行為，民進黨團全力支援預計需要補件的3個選區的罷免團體，延續黨團挺罷團的決心，一起站路口宣傳，與民眾攜手淘汰不適任立委。

罷團代表強調，中三收件最為艱困，離安全值還差2500份，中三只要過關，31區都能進三階投票。

國民黨團昨開會，邀6個被罷立委選區的議員力挺反罷免，除陸續掛聯合看板宣傳投不同意票，也全力協助立委發文宣，動員基本盤出來反罷投票。

李中表示，他的選區是東南區，與同選區的林霈涵合力，今聯名立委羅廷瑋在東區黨部合掛看板，呼籲投下不同意票，後續除掛聯合看板宣傳，也會協助發文宣反罷。

台中市議會國民黨團書記長李中邀黨籍議員與黨籍立委合作，今在東區黨部掛上第一面「不同意罷免」聯名看板。圖／李中提供
台中市議會國民黨團書記長李中邀黨籍議員與黨籍立委合作，今在東區黨部掛上第一面「不同意罷免」聯名看板。圖／李中提供

罷免

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