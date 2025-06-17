罷免案領銜人李孝亮獲緩起訴 鍾小平：他是插不上手的門外漢

台北地檢署昨偵結罷免民進黨立委吳沛憶幽靈連署。起訴書內容曝光領銜人李孝亮獲得緩起訴處分，是因為當天在黨部抽菸，無法證明造假。國民黨北市議員鍾小平今受訪表示，李就是趕鴨子上架，完全插不上手的門外漢，「所以他也只能抽菸休息啦，所以只能這樣子了。」

鍾小平說，他曾說過主導的都是「地動刪瑤」召集人賴苡任，李孝亮完全插不上手，平時也沒有到中正萬華黨部來往。

鍾小平也還原，當初「憶事吳成」備補領銜人張延廷入籍不到4個月，時間不夠，因此領銜人滿志剛緊急找了李孝亮。他透露，李孝亮原本是南港青工會長，那為什麼是來中正萬華？因為李的戶籍在中正區南門里。

鍾小平說，李孝亮家裡以前做進口的歐盟進口最高級的橄欖油，家裡賺了不少錢，「就他們爸媽蠻會做生意，家事好、人也乖；所以就如獲至寶。」這實在是無心插柳柳成蔭。

至於罷免告一段落，媒體也詢問有關之前給李孝亮的連署書部分？鍾小平說，李孝亮應該還給議員們，「1000多份、800多份、500多份要還給3個議員，其他的你要公開的銷毀。」要以正視聽，基本的動作還是要做。

鍾小平喊話，接下來國民黨要更團結，現在造成雙吳罷免失之交臂，還惹到官司，所以這個時候有拜託黨主席朱立倫、國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽要發揮領導能力、運籌帷幄，五個北市立委席次一個都不能掉。