藍委告罷團主導者 在社群上抹紅造謠

全台大罷免進入第三階段，國民黨八立委不忍了昨委由黨中央至北檢，遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言，誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反「公職人員選舉罷免法」。

中選會廿日審理約廿六件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在七月十日到八月十九日間。

國民黨八立委昨委由黨中央提告，包括北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋，以及南投游顥等。

國民黨指出，八位立委選區的罷團領銜與主導人，於罷免提案期間，在臉書粉專、Instagram、Threads、LINE群等平台發表內容，誣指國民黨立委刪除預算、凍結補助，耍官威罵醫護等。罷團還藉由社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持陸配身分證「六改四」替中國洗人口，將造成「一人領身分證，依親數十人」等，更嚴重不符事實。