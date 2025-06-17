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黃呂錦茹等五人被起訴 藍繼續反罷免行動

聯合報／ 記者蕭雅娟洪子凱林麗玉／台北報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）先前出席羈押庭審理。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）先前出席羈押庭審理。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉主導罷免案，昨依偽造文書、個資法起訴五人，對在押黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文建請從重量刑，三人今移審法院。

國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽表示，尊重檢調機關偵辦，也籲秉公辦案，勿因政黨立場差異，針對特定對象政治性審判，並希望黃呂及相關人員盡快交保；市黨部會照既有進度，包括與黨中央、五位立委的默契，持續反罷免。

北檢向中選會查證、比對後認定此案偽造名冊五二一一份。吳沛憶部分二五三七份，其中二四一七份是國民黨中正、萬華區黨員名單，明顯錯誤一二○份；吳思瑤罷免案二六四七份，偽造比率百分之九四點一八，一一六七份是國民黨北投、士林區黨員名單，一五○三份與第十屆立委吳思瑤罷免案提議人名冊相符，兩者重疊一九五份，其他明顯錯誤一九九份。

起訴指出，黃呂錦茹指示罷免吳沛憶第一階段領銜人劉思吟，及罷免吳思瑤第一階段領銜人賴苡任在二月五日、六日提出罷雙吳申請案，劉五日送件，遭中選會人員告知備補張姓領銜人設籍未滿四個月，不符合選罷法規定，賴同樣設籍未滿，當日劉、賴等人找黃呂錦茹等三人商討對策。檢方認定，黃呂錦茹涉在會議拍板決定二月六、七日重提罷雙吳申請案，更換罷免案領銜人，明知無法在一日內蒐集到法定數量提議人名冊，當場承諾北市黨部「負責」提議人名冊，在場的劉思吟及丈夫林叡、滿志剛、賴苡任「明白」黃呂錦茹意思，達成抄寫偽造提議人名冊共識。

檢方指控，黃呂錦茹涉指示滿志剛找有意願領銜人人選，姚富文、初文卿涉指示北市黨部第四區黨部執行長陳奎勳，由陳轉知北市黨部志工「緊急任務」，隔日上午志工在北市黨部抄寫罷免吳沛憶提議人名冊，賴苡任涉指導志工抄寫名冊，劉思吟、林叡協助按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督。

罷免

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