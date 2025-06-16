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雙吳罷免提議書涉偽造案 18名被告認罪獲緩起訴

中央社／ 台北16日電
國民黨台北市黨部中山區婦工會長葉麗琴涉偽造文書。記者張宏業／攝影
國民黨台北市黨部中山區婦工會長葉麗琴涉偽造文書。記者張宏業／攝影

北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，認為劉思吟、葉麗琴與志工共18名被告坦承犯行，且依被告供述，不乏有年老志工抄寫過程必須相互點眼藥水才能完成工作，處分18人緩起訴1年。

台北地檢署今天依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪嫌起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。

另外，「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思吟與丈夫林叡等3人，以及國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名志工認罪，獲緩起訴。

「罷吳四騎士」成員陳冠安、國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮、罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉、國民黨台北市議員張斯綱及3名志工不起訴。

檢方指出，此案是由黃呂錦茹主導，劉思吟身為對參與政治萌發興趣的新鮮人，與丈夫林叡共同參與推動罷免事宜，對黨部主任委員的決定沒有話語權；滿志剛雖為罷吳行動發起人，但後續過程中並未實際主導罷免活動的宣傳、蒐集提議人名冊等行動，劉思吟等3人犯後坦承犯行、態度良好，予以緩起訴處分，期間1年，並各向公庫支付新台幣5萬元。

檢方表示，被告葉麗琴受到直屬上司陳奎勳指示，找丈夫等5名親友及10名志工到國民黨台北市黨部抄寫罷免提議人名冊，並未因此獲得任何報酬或利益，這些被告都是退休的高齡人士，利用閒暇之餘擔任志工貢獻己力。

檢方指出，根據被告供述，這些被告在抄寫提議人名冊過程中，不乏因年老視衰而需相互點眼藥水以完成工作的窘境，屬聽命行事。葉女召募志工、親友參與此件犯行，固有不當，但考量她並非正式黨職人員，平日無須參與黨務，尚無從重懲處的必要。

檢方表示，葉麗琴及部分被告在偵查中尚且因心理壓力過大而崩潰失控、表達悔意，可見葉女等被告歷經此次司法偵查程序，當能有所警惕，避免再犯，因此將他們緩起訴處分，期間1年，並分別向公庫支付1萬元至3萬元不等金額。

黃呂錦茹 罷免 國民黨 吳沛憶 吳思瑤 劉思吟 偽造文書

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