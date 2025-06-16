「罷吳四騎士」唯一遭起訴 賴苡任質疑：不詳志工算證據？

台北地檢署今針對北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤連署案涉嫌偽造文書，起訴國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等5人，其中，罷吳思瑤召集人賴苡任為唯一遭起訴年輕人，賴今晚在臉書發文批檢方，「欲加之罪，何患無詞」，更還原當時與檢方約定，重申自己沒有參與造冊、沒下過指導棋、更沒接觸過黨員名冊。

賴苡任指出，北檢幾乎將他定調為「首謀」，指控他指導不詳志工抄寫名冊，讓他始料未及，感到極其沉重更無法認同，這項指控所依據不是一位具名證人，也不是一段明確的事證，而是一位「不詳」志工，等同查無此人、無人出面作證，也無具體證據。

賴苡任說，在沒有參與造冊、沒有下過指導棋、更沒有接觸過黨員名冊情況下，僅憑一個「查無此人」的志工，就認定他犯罪，「這樣的理由，我不能接受。」整個罷免過程中無論一階二階，他多次且不厭其煩地分享所有志工、支持者及關心罷免的任何人，告訴大家中選會規定的書寫辦法，卻變成證據將他起訴。

賴苡任表示，被約談後始終配合調查，更多次表示願接受筆跡鑑定與測謊，然而今日看到這樣起訴內容，深感憤怒，更讓他不禁回想起整個偵辦過程中神秘力量的干預。

賴苡任說，4月14日第一次複訊，檢察官畫下下四條「紅線」作為交保條件，包含不得聲稱政治迫害、不得質疑司法不公、不得營造烈士形象、不得藉以上三點推動罷免。如果觸碰紅線，就聲請羈押，他當時大為不滿，才有了4月16日貼膠帶封口行為，象徵被迫噤聲，並於隔日前往北檢聲援黃呂錦茹，公開表達對政治力介入司法與言論自由受限的憤怒。

賴苡任說，後來再次傳訊時檢察官已更換，他也再見過第一次約談檢察官，承辦察官對他說，罷免是憲法賦予人民的權利，可以繼續推動，但希望不要過度評論司法，給檢方一個辦案空間。

賴苡任表示，出於尊重，當時與檢察官達成默契，因此當天走出地檢署一語不發，沒有受訪，也未曾再針對司法發言，如今卻成年輕人中唯一被起訴的對象，但他既沒有抄寫、也沒有名冊，更沒有指導，只因不認罪卻遭起訴，「因為民進黨容不下賴苡任是不起訴處分。」

賴苡任說，外界曾盛傳民進黨一定會起訴他，甚至會在一審時判褫奪公權，阻止他參選2026，「看來，今日這紙起訴書印證了傳聞並非空穴來風，未來我會在法院繼續陳述我所知道的，是我做的，我會承認，倘若不是我，我必將反抗到底。」