罷免雙吳9成是偽造？北檢統計資料曝光 對北市黨部重要幹部3人求處重刑

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶涉偽造案今偵結，認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉主導罷免案，得知領銜人設籍未滿4個月，拍板定案換領銜人，書記長初文卿、總幹事姚富文等人涉動員員志工抄黨員名冊等，3人否認犯行遭依偽造文書、個資法求處重刑。

黃呂錦茹今年初在國民黨倡議「以罷制罷」策略發起罷免民進黨立委，邀集賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安組成「蟾蜍剋星，剷除雙吳」團隊，並冠以「罷吳四騎士」名號宣傳北市黨部罷免雙吳活動。

起訴指出，黃呂錦茹聽聞北市議員鍾小平有意在同年月遞交吳沛憶罷免申請案，為能順利進行主導的罷免案，避免他人搶快申請，指示「憶事吳成」罷免吳沛憶第一階段領銜人劉思吟，及「地動刪瑤」罷免吳思瑤第一階段領銜人賴苡任，在2月5日、6日連兩天提出罷雙吳申請案。

劉思吟2月5日送件後，中選會告知備補張姓領銜人設籍未滿4個月，不符合選罷法規定將遭退件，賴苡任也發現他設籍未滿4個月，事態嚴重當日到台北市黨部找黃呂錦茹，及負責整理、造冊提議人名冊的姚、初商討對策。

檢方認定，黃呂錦茹為避免遭人搶快，在晚間會議拍板決定於2月6、7日立即重提罷雙吳申請案，更換罷免案領銜人，黃呂錦茹向劉思吟、林叡、賴苡任及滿志剛等人「承諾」提議人名冊由台北市黨部「負責」因而達成抄寫偽造提議人名冊供新領銜人送件共識，並指示滿志剛找有意願的領銜人人選，姚、初則在當晚9時許在北市黨部辦公室第四區黨部執行長陳奎勳，由陳轉知台北市黨部中山區婦工會會長葉麗琴「動員志工」隔日在黨部「抄寫」。

檢方查出，2月6日9時許志工們到2、3樓抄寫罷免吳沛憶提議人名冊，賴苡任涉指導在場不詳志工抄寫名冊，劉思吟、林叡協助姚、初按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督。

檢方統計，偽造名冊5211份，吳沛憶罷免案部分計2537份，偽造比率達96.2％，其中絕大部分是國民黨中正、萬華區黨員名單，吳思瑤罷免案部分計2674份，偽造比率94.18％，其中1千多份是國民黨北投、士林區黨員名單。

檢方認定，黃呂錦茹2月6日上午會面李孝亮，李同意擔任領銜人，當日下午拿取偽造名冊至中選會申請罷免吳沛憶。黃呂錦茹2月7日到張克晉家中拜訪，張同意擔任領銜人，且透過曾繁川取得張的身分證件，當晚賴苡任取走偽造的吳思瑤名冊，8日上午至中選為遞送罷免吳思瑤申請案。劉思吟也領回她在2月5日遞交的罷免吳沛憶案全部資料。

檢方起訴，黃呂錦茹、初文卿、姚富文在短期內大量偽造名冊，以僥倖取巧方式搶快申請罷免相關程序，且抄寫名冊所違法利用資料是國民黨黨員及其他表態支持罷免民進黨籍立員民眾的個資；3人中有否認犯行，也有案情避重就經，建請從重量刑。陳奎勳、賴苡任則量處適當之刑。