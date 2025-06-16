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涉偽造罷免連署案 黃呂錦茹遭起訴…吳思瑤：無限感慨

中央社／ 台北16日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天依違反個資法、刑法偽造文書等罪，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷免吳思瑤召集人賴苡任等5人。民進黨立委吳思瑤表示，感謝司法檢調勿枉勿縱，她只有無限感慨，國民黨迄今無人道歉，非常可悲跟可嘆。

北檢新聞資料指出，黃呂錦茹等人偽造提議人名冊共5211份，其中立法委員吳沛憶罷免案部分計2537份，偽造比率達96.2%；立法委員吳思瑤罷免案部分計2674份，偽造比率達94.18%。

吳思瑤下午在立法院受訪時回應，真相終於大白，透過證據勾勒出罷免吳思瑤就是涉及違法亂紀，起訴書中顯示，不是造假1份、2份，而是高度大量造假，是一口氣造假2674份，偽造比率高達94.18%，換言之，只有165份是真的。

吳思瑤批評，國民黨用造假方式，盜用人民個資，濫用公民意志，迄今沒有半個人道歉，也沒有虛心反省，她感到無限感慨，也感到非常可悲跟可嘆。

吳思瑤表示，感謝司法檢調勿枉勿縱，讓證據說話。司法案件的核心是證據，犯罪事實的呈現，是非常多國民黨黨工跟志工親自認罪，希望國民黨人應該勇於面對造假民主的違法作為，好好向人民致歉，一個泱泱大黨淪為盜用個資、濫用公民意志，這種以罷制罷，真的是荒天下之大謬。

對於黃呂錦茹遭起訴，吳思瑤認為，黃呂錦茹做為台北市黨部主委，動用黨員、黃復興等名冊，甚至拿過去的罷免資料來抄襲，這都是盜用人民意志，違反個資法、選罷法，違法就是違法；現在被起訴，司法該怎麼辦就怎麼辦，國民黨無人認錯，欠社會一個很大道歉。

吳思瑤強調，她希望這是人生最後一次自己的名字跟賴苡任連在一起，1名自始至終自導自演、盜用個資、竊取公民意志，在外卻振振有詞，為了個人政治目的、個人參選，玩弄法令，這是對法律人最大的污辱，更是對有志從政者最差示範。

黃呂錦茹 罷免 國民黨 吳沛憶 吳思瑤

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