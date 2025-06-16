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黃呂錦茹等5人遭起訴 戴錫欽：持續反罷行動

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市黨部代理主委、台北市議長戴錫欽表示，持續反罷行動不受影響。本報資料照片
國民黨台北市黨部代理主委、台北市議長戴錫欽表示，持續反罷行動不受影響。本報資料照片

北檢偵辦罷綠委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，檢調今起訴黃呂錦茹等5人。外界關注，後續會不會影響台北市正在進行中的反罷免行動？國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽表示，當然不會受影響，也希望檢調毋枉毋縱不應政治性辦案。

戴錫欽表示，市黨部會照既有進度，包括與黨中央的默契、五位立委默契，持續進行反罷免的動作。

對於黃呂錦茹等人遭起訴，戴錫欽說，檢調依法起訴，黨部尊重檢調機關的辦案，但希望檢調毋枉毋縱，不應政治性辦案。至於後續部分，看明天到底羈押庭是交保？還是續押？這也尊重法官裁決，但他的立場，當然希望黃呂主委及相關人員快交保。

由於全台大罷免將進入第三階段投票熱戰，檢調的起訴動作，對國民黨反罷是否能激起更多支持者挺身出來投不同意票，戴說，要看起訴內容是否獲得大家的認同，及後續的審理狀況。

黃呂錦茹 罷免 戴錫欽 國民黨

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