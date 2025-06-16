罷雙吳涉偽造案...黃呂錦茹等5人遭起訴 北市黨部回應了
北檢偵辦罷免立委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。國民黨北市黨部表達嚴正關切，並呼籲檢調單位秉公辦案、毋枉毋縱，捍衛司法公正。
國民黨北市黨部表示，本黨一貫主張依法行政、依法辦事，並尊重司法制度。對於本案的後續審理，呼籲司法機關應秉持公平正義原則，根據具體事證裁決，切勿因政黨立場差異而針對特定對象進行政治性審判。本黨更將堅定捍衛民主法治，拒絕任何形式的司法不公。
北檢今天下午3時起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、國民黨台北市第4區黨部（中山、大同）執行長陳奎勳、「罷吳四騎士」賴以荏。
北市黨部也發出新聞稿回應，表示針對台北地檢署就「罷雙吳提議書涉偽造案」所提出的偵結起訴內容，國民黨台北市黨部表達嚴正關切，並呼籲檢調單位秉公辦案、毋枉毋縱，捍衛司法公正。
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