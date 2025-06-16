曾提供3千份名冊... 張斯綱罷免偽造案不起訴 另函北市府處理

國民黨提出罷免立委吳沛憶憶、吳思瑤團體涉偽造案，台北地檢署偵辦罷免偽造案，今下午起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，其中北市議員張斯綱涉案部分，因他提供3千份提議人名冊給賴苡任善意分享罷吳經驗，無證據證實供抄寫使用，獲不起訴，但北檢另函北市府依法處理。

北市議員張斯綱遭列被告起因源於，張在2021年因萊豬進口相關修正案，發起罷免吳思瑤蒐集3千份提議人名冊，並於今年1月22日傳訊和賴苡任約時間，「我這邊存有上次罷搖的連署資料」1月27日將3千份前案的名冊放在北市議會辦公室交給賴，賴則交給初文卿等人。

張斯綱辯稱，他是和賴苡聯繫是為了交換罷免吳思瑤經驗，基於善意透過背景資料幫助賴，不知賴會搬到北市黨部，這些名冊未銷毀、未公開、重置或使用。賴則辯稱，沒有使用3千份名單，且無連署經驗，無從想像黨部會如何運用。檢方難以認定3千份名單供偽造抄寫使用，給予不起訴；張斯綱任意將名冊交給賴苡任、台北市黨部，行為是否違反個人資料保護法規定，另函請台北市政府處理。

台北地檢署今下午偵結，依偽造文書、個資法起訴黃呂錦茹等5人，緩起訴劉思吟、林叡、滿志剛和志工等18人，不起訴李孝亮、陳冠安、曾繁川、張克晉及志工8人。

檢方表示，劉思吟、林叡、滿志剛，犯行使偽造私文書、非法利用個人資料罪，3人坦承犯行，犯後態度良好，非本案犯罪首謀，劉是對參與政治萌發興趣的新鮮人，丈夫林叡與她共同參與推動罷免，2人對黨部主委決定「無話語權」滿志剛雖然是罷吳行動發起人，但後續過程未實際主導罷免活動宣傳、蒐集提議人名冊等行動，因此均給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，各支付公庫5萬元。

國民黨台北市黨部中山區婦工會會長葉麗琴，和其他14名黨部志工等均緩起訴，葉麗琴非正式黨職人員，對於罷免事務亦無涉獵，尚無從重懲處必要，緩起訴支付公庫3萬元；其餘志工均為退休高齡人士，利用閒暇之餘擔任志工，聽命行事抄寫提議人名冊並未獲得任何報酬或利益，緩起訴支付公庫１萬元。

檢方認定，吳沛憶罷團領銜人李孝亮是受徵詢擔任領銜人，並未參與2月5日晚間會議，沒有證據顯示李知悉其他人偽造提議人名冊；「蟾蜍剋星剷除雙吳團隊罷吳四騎士」之一的陳冠安，則晚間會議參與不多，且志工抄寫名冊時不在北市黨部，僅負責民調、新媒體宣傳，僅有時參與擺攤募集活動。

檢方調查滿志剛的對話紀錄發現，滿志剛與賴苡任訊息，對於擺攤有無志工人力支援，賴苡任曾經傳送「川哥一個都出不了，抄名冊」但賴苡任刪除大部分對話，無從確認曾繁川表述意思，另筆跡鑑定也無足夠樣本確認是曾涉偽造文書，因此給不起訴處分。

張克晉則是因為身為黨員德高望重，看黃呂錦茹表現不錯，答應擔任罷免案領銜人「人頭」，實際上連罷免規定都不知道。另3名黨部女志工見到陳奎勳line群組訊息「有緊急任務請大家幫忙」等，但無證據證實抄寫名冊獲不起訴。