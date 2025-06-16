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罷免雙吳涉偽造案 黃呂錦茹起訴原因曝光...檢方曝：她是主導人

罷免雙吳提議書涉偽造 領銜人李孝亮、張克晉不起訴

中央社／ 台北16日電

北檢偵辦罷免雙吳提議書偽造案今天偵查終結，認定李孝亮、張克晉均是臨時經國民黨台北巿黨部主委黃呂錦茹面談出任領銜人，並未參與偽造提議人名冊，處分不起訴。

台北地檢署新聞資料指出，民國114年初，黃呂錦茹在黨內倡議「以罷制罷」，發起對民進黨立法委員罷免案，邀集賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安，組成「蟾蜍剋星，剷除雙吳」團隊，並冠以「罷吳四騎士」名號，以宣傳對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的罷免活動。

賴苡任、劉思吟原本分別擔任領銜人，後來在2月5日下午發現有設籍未滿4個月情形，不符選罷法規定，擔心遭退件；劉思吟、賴苡任、滿志剛等人當天傍晚赴台北巿黨部尋找黃呂錦茹商討對策。

北檢指出，2月5日晚間，黃呂錦茹擔心若台北巿議員鍾小平得知其等提出的罷免案不予受理，會搶快另外提出，當場決定2月6日重新提出吳沛憶罷免申請案後，再提出吳思瑤罷免申請案，並更換2案領銜人，也承諾提議人名冊由黨部「負責」，2月6日黨部志工即著手抄寫提議人名冊。

檢方指出，滿志剛經黃呂錦茹指示後，於2月5日晚間致電李孝亮詢問擔任吳沛憶罷免案領銜人的意願，並請李男於2月6日至黨部與黃呂錦茹見面。

檢方說，李男2月6日上午會面黃呂錦茹後，同意擔任領銜人，當天再收下已分里造冊偽造完成的吳沛憶罷免案提議人名冊，李男便送到中選會遞交罷免案申請。

同樣情形，經由北巿黨部第一區黨部執行長曾繁川的介紹，黃呂錦茹2月7日前往張克晉的住處，徵求他擔任吳思瑤罷免案領銜人，張克晉同意後，再交付已分里造冊偽造完成的吳思瑤罷免案提議人名冊，張克晉於2月8日遞交中選會罷免案申請。

檢方指出，黃呂錦茹在2月5日晚間會議拍板決定1至2天內分別就吳沛憶及吳思瑤罷免案送件，且由台北巿黨部負責提議人名冊後，才徵詢李孝亮及張克晉擔任領銜人，李孝亮及張克晉並未參與2月5日晚間會議，也沒有證據顯示其知悉黨部內有其他人偽造提議人名冊，犯罪嫌疑不足。

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