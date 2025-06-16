快訊

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

罷免雙吳涉偽造案 黃呂錦茹起訴原因曝光...檢方曝：她是主導人

控罷團不實抹黑、抹紅…藍營8立委今提告！國民黨將持續蒐證

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照

國民黨今天表示，面對罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，八名立委今委由黨中央至北檢，遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反「公職人員選舉罷免法」。

委由黨中央提告八位立委包括，北市賴士葆、新北廖先翔、桃園涂權吉、牛煦庭、新竹徐欣瑩、台中廖偉翔、羅廷瑋，以及南投游顥等。

國民黨指出，上述8位立委選區的罷團領銜與主導人，於罷免提案期間，在臉書粉專、Instagram、Threads、LINE群等平台上發表內容，誣指國民黨立委刪除預算、凍結補助，耍官威罵醫護等。立委們強調，相關內容均屬張冠李戴、子虛烏有，罷團散布不實謠言，意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反選罷法相關規定。

共同提告的立委指出，罷團藉由社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持陸配六改四「替中國洗人口」，將造成「一人領身分證，依親數十人」等，更嚴重不符事實，完全是無稽之談、危言聳聽，都將透過提告以正視聽。

國民黨表示，罷團大肆宣揚假訊息誣指藍委，無所不用其極的卑劣作法，正印證了大罷免毫無正當性，純粹是綠營發起的政治惡鬥。除了今日第一波提告，國民黨將持續蒐證，有證據即提告，絕不容許罷團以不實資訊抹黑本黨立委，全力守護優秀黨籍立委。

罷免 提告 國民黨

延伸閱讀

朱立倫、張善政桃園反「惡罷」 批罷免立委完全沒道理

卓揆指刪補助是輪迴 藍委廖偉翔轟：恐嚇在野黨才是真

批罷游顥團靠作弊過連署 國民黨團：南投地檢不查？

許宇甄、游顥告發陳玉鈴等人偽造文書：沒作弊罷免案不會成立

相關新聞

罷雙吳涉偽造案...黃呂錦茹等5人遭起訴 北市黨部回應了

北檢偵辦罷免立委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。國民黨北市黨部表達嚴正關...

曾提供3千份名冊... 張斯綱罷免偽造案不起訴 另函北市府處理

國民黨提出罷免立委吳沛憶憶、吳思瑤團體涉偽造案，台北地檢署偵辦罷免偽造案，今下午起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，其...

控罷團不實抹黑、抹紅…藍營8立委今提告！國民黨將持續蒐證

國民黨今天表示，面對罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，八名立委今委由黨中央至北檢，遞狀控告罷團領銜人或相關主導者...

罷免偽造案「黃呂錦茹等5人起訴」 柳采葳籲北院放人不要續押

北檢署偵辦罷免立委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。國民黨議員柳采葳也呼籲...

罷免偽造案黃呂錦茹遭起訴 鍾小平：重振旗鼓反罷免

台北地檢署偵辦台北市罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，今天下午台北地檢署偵結，依偽造文書、個資法起訴國民黨台北市黨部主委...

雙罷劫失敗...負責人仍被押 父親遺憾曝心聲：治國者不讓人齊家

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌，4月19日深夜被檢方聲押禁見獲准，徐尚賢2個月羈押期將至，檢方聲請延押，高雄地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。