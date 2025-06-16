罷免偽造案「黃呂錦茹等5人起訴」 柳采葳籲北院放人不要續押
北檢署偵辦罷免立委吳沛憶、吳思瑤提議書涉偽造案，今天依違反個資法、偽造文書等罪起訴黃呂錦茹等5人。國民黨議員柳采葳也呼籲北院快放人，不要續押，尤其黃呂年邁身體也有一些狀況，國民黨絕對支持黃呂透過法律程序來討回清白。
北檢今天下午3時起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、國民黨台北市第4區黨部（中山、大同）執行長陳奎勳、「罷吳四騎士」賴以荏。
柳采葳說，現在黃呂主委確定被起訴，國民黨絕對支持黃呂主委透過法律程序來討回清白，但同時也呼籲北院盡快放人，黃呂主委已經起訴那就不要再續押。
柳說，黃呂主委因為年邁，而且身體都有一些狀況，之前都還傳出是有刻意針對的狀況，呼籲北院不要續押，讓黃呂主委趕快回來調理身體。
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