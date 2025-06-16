罷免偽造案黃呂錦茹遭起訴 鍾小平：重振旗鼓反罷免

台北地檢署偵辦台北市罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，今天下午台北地檢署偵結，依偽造文書、個資法起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等3人。國民黨北市議員鍾小平錄製影片祝福官司順利，稱要重振旗鼓反罷免。

鍾小平表示，黃呂錦茹等5人遭到起訴，相信會做無罪的答辯，希望一審能有好的樂觀結果，「我們先祝福，官司順利。」

鍾小平說，北檢的起訴書中也有提到他，也就是當時罷免的C隊。他也說，當初A、B隊就是由黃呂主委主導連署，自己是在C隊，後來問了國民黨中央主席辦公室主任江俊霆，江認為不要分進合擊，而是要集中全力支持李孝亮，後來C隊就暫停。

他說，接下來是要重振旗鼓，對抗罷免的31比0，國民黨也要努力，藍白要合作。