雙罷劫失敗...負責人仍被押 父親遺憾曝心聲：治國者不讓人齊家

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違偽造文書等罪嫌，4月19日深夜被檢方聲押禁見獲准，徐尚賢2個月羈押期將至，檢方聲請延押，高雄地院今開延押庭，最晚將於18日前裁定。徐尚賢父親徐國祥直指還好徐尚賢單身，若有家庭、有工作，怎麼生活？治國者不讓人齊家，他感到很遺憾。

罷團發起「罷雙劫」罷免民進黨高雄市立委黃捷、許智傑活動，徐尚賢為活動負責人，但檢調查出罷免連署涉嫌偽造簽名，4月19日發動搜索，拘提罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃晃枝及徐尚賢到案，其中徐被收押禁見，朱磊、黃晃枝則獲交保跟無保請回。

因2個月羈押期將至，檢方聲請延押，今下午地院開延押庭，徐尚賢委任律師張靜及父親徐國祥、知名韓粉杏仁哥都有到場聲援。

開庭結束後，張靜直指徐尚賢是政治案件，司法有政治壓力是必然不是偶然，全台各地檢署跟大罷免有關的案件，泛藍、泛綠收押、成案的比例，都可以看出是政治運作的結果，司法天秤早就偏向一邊，今天他認為延押機會很大，他已經告訴徐尚賢，要他做好準備。

徐尚賢父親徐國祥原本抱持樂觀，但對於延押庭結果已有準備，假如徐尚賢是政治案件，但罷免案已經不成案，早該結束了，若是法律案件，那就應該交保，不應該把徐困在看守所內，這是有失人權的作法。