黃呂錦茹為何被起訴？檢方曝：她是主導人

罷免立委吳沛憶憶、吳思瑤團體涉偽造案，台北地檢署今下午偵結31名被告，依個資法、偽造文書起訴黃呂錦茹等5人，緩起訴志工等18人，不起訴8人。檢方直指，黃呂錦茹涉主導罷免案，考量市議員鍾小平「會搶快」申請吳沛憶罷免案，拍板決定換領銜人，指示幹部處理後續，衍生志工抄寫名冊」。

台北地檢署調查，黃呂錦茹為本案罷免案「主導者」包括指定被告賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安合組罷免吳沛憶憶、吳思瑤團體，且至少每周主持一次會議，討論本案罷免案推動及對外宣傳，主導罷免案期程規劃。

檢方查出時序，黃呂錦茹涉劉思吟和其丈夫林叡指示今年2月5日、6日連兩天提出雙吳罷免申請案，知悉劉思吟、賴苡任為領銜人罷免申請案不符設籍未滿4個月規定，2月5日當晚隨即和姚富文、初文卿、賴苡任、劉思吟、林叡及滿志剛「商討對策」，考量國民黨籍市議員鍾小平知曉其等提出的罷免申請案被不予受理，「會搶快」在4月中旬向中央選舉委員會另外提出罷免吳沛憶申請案，遂拍板決定於2月6日、7日立即重提罷雙吳申請案，更換罷免案領銜人。

黃呂錦茹涉「親自面談」李孝亮擔任罷免吳沛憶罷免案新領銜人，親自洽商張克晉擔任吳思瑤罷免案新領銜人。

檢方認定，黃呂錦茹承諾提議人名冊由國民黨台北市黨部「負責」，被告等人「明白」依擺攤蒐集提議人名冊經驗，顯然無法於1日間蒐集到達法定數量提議人名冊，黃呂錦茹指示被告姚富文、初文卿處理後續提議人名冊相關事宜，姚、初立即轉請被告陳奎勳動員黨部志工於翌日至台北市黨部「抄寫名冊」

檢方指出，經向中選會查證、分析比對後，吳沛憶罷免案偽造提議人名冊資料來源於國民黨台北市萬華區、中正區黨員名單及其他不詳來源之名單資料，送2637份提議人名冊，與中正、萬華黨員名單相符2417份，明顯是他人偽造的有120份，共計偽造2537份（比例：96.20%）。

檢方指出，罷免偽造案傳訊眾多證人，其中有6名證人稱，沒有簽署吳沛憶罷免案，涉案的志工中有8人均坦承確拿黨員名單資料抄寫吳沛憶罷免案提議人名冊，再者法務部調查局鑑定筆跡結果，有460份提議人名冊屬9類「相同筆跡」，即尚有9位不詳志工偽造名冊。

吳思瑤罷免案則來自於國民黨台北市北投區、士林區黨員名單、第10屆吳思瑤罷免案提議人名冊及其他不詳來源之名單資料，共送2839份提議人名冊，與北投士林黨員名單相符1167份，與第10屆吳思瑤罷免案提議人名冊相符1503份，兩者重疊195份，明顯是他人偽造的有199份，總計偽造份數2674份 (比例：94.18%）。