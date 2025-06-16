北市罷免偽造案 黃呂錦茹等5人遭起訴

台北地檢署偵辦台北市罷免立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等3人獲准，今下午台北地檢署偵結，依偽造文書、個資法起訴黃呂錦茹等5人，黃呂3人明天移審台北地方法院。

北檢今下午3時起訴黃呂錦茹、初文卿、姚富文、國民黨台北市第4區黨部(中山、大同)執行長陳奎勳、「罷吳四騎士」賴以荏。張斯綱交付名冊給賴以荏部分刑事獲不起訴，但函請北市府處理。

檢方今年3月接獲告發，指罷免雙吳連署有造假弊端，經向中選會、北市選委會函調提議人資料，發現錯假率高，懷疑是大規模抄錄不實名冊。檢方日前將罷免提議書送鑑定發現重大進展，包括提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，還有相同筆跡等情狀，且筆墨顏色都一樣，筆跡為特定人抄錄。

檢方4月首度搜索「罷免雙吳四騎士」賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟共11人，訊後各以20至50萬元交保，第二波搜索國民黨台北市黨部等處，聲押禁見台北市黨部前主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人獲准。