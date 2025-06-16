【重磅快評】老柯摧毀大罷免假象 為何賴清德可以忍？

莫非「情不自禁」？民進黨立院黨團總召柯建銘前天出席新竹市雙罷總部成立時表示「這次大罷免大成功是我所發起」；老柯說得開心，心裡也許想的是「我又離院長近一步了」，卻摧毀民進黨苦心營造大罷免是民團自主發起的假象，也坐實賴清德上周夜會民團根本就是一場犒賞夜宴，大罷免的主角自始就是民進黨。

涉案停職的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐確定進入罷免投票第三階段，罷團14日在民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，柯建銘到場聲援，表示全國只有新竹市是「雙罷」，也是全國第一個成立罷免總部，有其指標性。

柯建銘說得忘情， 受訪加碼表示「這次大罷免大成功是我所發起，打一場反共護台的聖戰」。此話一出，馬上引發網友議論，多數反諷「柯建銘也不想演了，叫那些以為自己才是發起大罷免的公民團體和青鳥情何以堪？」、「預測大罷免成功後。柯建銘：大罷免我發起，成功當然就是大家支持我當立法院長。」...。

老柯是政治老手，當然清楚大罷免要越成功，民進黨就越要躲在幕後才行。但他三番兩次宣示「其實大罷免是民進黨推動」，越來越讓民進黨高層厭煩。今年一月初他就宣稱「大罷免潮一定會來」，1月底更說早在去年還沒有宣誓就職就準備發動罷免，2月間又說他已和總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通大罷免，賴清德最後會有「大進場」，但卓榮泰發現苗頭不對立即切割。只是老柯依然樂此不疲，這次又在他的地盤放話。

老柯精於盤算，何以要一再加強他和大罷免的連結？當然和他自身的利益有關。儘管他一再否認他搞大罷免就是想要坐上韓國瑜的位子，日前媒體人趙少康譏諷他「把拐杖當議事槌」，就是想要在罷免成功後，自己取代韓國瑜，老柯反擊趙講鬼話，但是最早提雙罷（罷藍委、罷立法院長）的人不就是他嗎？這總難否認了吧？

老柯要坐上立法院長寶座，其實也沒有那麼容易。最快的路徑是大罷免，民進黨大罷免大成功，並在補選 取得六席或更多席次，靠著席次優勢，老柯才有機會爭取立法院長；其次是大罷免沒有成功，老柯必須等到2028年，但屆時他已連續擔任兩屆不分區立委，他得先投入新竹市區域立委選舉，不過民眾黨在新竹市基礎不弱，老柯不易再握勝券，加上年歲已高，健康也出問題，變數極大。

這也說明老柯對新竹市雙罷總部成立的高度重視，連雙罷總部都要設在市黨部。如果新竹市的雙罷順利，即使整體的大罷免沒有大成功，如果老柯2028仍保有雄心壯志，這次就可以先掃除障礙。在這種情境之下，難怪他會大聲說出「這次大罷免大成功是我所發起」。

只是人算不始天算，過去賴清德不想談老柯，是因為大罷免仍有借重老柯之處，但賴清德早已不耐令不及立院黨團，他精心安排大罷免工程豈會輕易讓老柯坐上立院龍頭寶座？賴柯心結表面化只是時間問題，何況大罷免若以失敗收場，除了有民團可以背鍋，柯建銘不也是理想的人選嗎？賴清德連蔡英文都可以忍了，再忍一個柯建銘又算得了什麼？