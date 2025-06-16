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竹市官方臉書一度直播民眾黨反罷行動 罷團將檢舉告發

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新竹雙罷三階總部發言人林志潔今批評，新竹市府涉違行政中立、刑法、選罷法等4法，近期會針對行政疏失、刑事等檢舉告發。記者林麗玉／攝影
新竹雙罷三階總部發言人林志潔今批評，新竹市府涉違行政中立、刑法、選罷法等4法，近期會針對行政疏失、刑事等檢舉告發。記者林麗玉／攝影

民眾黨昨在台鐵新竹站前廣場辦反罷宣講，不過活動開始，新竹市府官方臉書一度開直播，後來雖關閉，已引發行政不中立質疑。新竹雙罷三階總部發言人林志潔今批評，新竹市府涉違行政中立、刑法、選罷法等4法，近期會針對行政疏失、刑事等檢舉告發。

全台大罷免將進入第三階段投票熱戰，反共護台志工聯盟今天舉行記者會，質疑大罷免進入緊鑼密鼓階段，各式行政不中立也開始「各顯神通」。林志潔痛批，新竹雙罷免要罷免新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐，不過罷免團體面對先前的連署、宣講都遭遇艱困挑戰，對於昨天民眾黨到新竹宣黨反罷免，甚至新竹市政府直播，已涉違行政中立、刑法圖利、選罷法、利益衝突迴避法等。

林說，罷團第一時間也已截圖蒐證，同時截圖轉播過程，現在新竹市府將責任推給廠商，不過她們近期會針對行政疏失、刑事違反等部分檢舉告發。她質疑，若廠商可出這個錯誤，如果下次再度違法，是否新竹市府要將責任推給AI機器人？

新竹雙罷發言人余筱菁拿出公務員恪守行政中立的誓言，質疑反罷免奧步不斷，質疑新竹市府官方帳號，竟去直播民眾黨反罷免活動，令人質疑是否民眾黨寄生新竹市政府？

林志潔說，接下來第三階段投票，市府擁有相當多空間管理權限、資源經費，但對罷免團體來說，第三階需許多大型活動場地，但當罷團需借場地，市府就稱不外借，不然就是場地被民眾黨、市府卡光，呼籲新竹市政府請停止踐踏民意，公私不分的行為也應該要停止。

林志潔說，罷團第一時間也已截圖蒐證，同時截圖轉播過程，現在新竹市府將責任推給廠商，不過她們近期會針對行政疏失、刑事違反等部分檢舉告發。圖／引用自林志潔臉書
林志潔說，罷團第一時間也已截圖蒐證，同時截圖轉播過程，現在新竹市府將責任推給廠商，不過她們近期會針對行政疏失、刑事違反等部分檢舉告發。圖／引用自林志潔臉書

罷免

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