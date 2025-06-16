影／高雄雙罷劫趕工銷毀連署書 朱磊：將回歸正常生活

高雄雙罷劫發起罷免行動，立委黃捷二階連署差距3400份、罷免立委許智傑差距5700份，罷免活動宣告失敗，後續連署書處理受關注。總幹事朱磊說，雙罷劫志工群假日趕工，人工撕毀及碎紙機同步作業，已銷毀所有資料，他將退出相關群組，找工作並回歸正常生活。

立委黃捷曾呼籲罷團要公開銷毀連署書，以免個資外洩。朱磊也允諾會用碎紙機公開銷毀，昨晚高雄雙罷劫粉專公布志工用手撕毀連署書影片。

罷團說明，他們在最後階段遇到意想不到的挑戰，幸獲熱心人士支持，提供臨時據點存放連署書，因該地點屬於企業所有，希望低調、盡快進行，不想日後被針對。

罷團強調，他們只是一個民團，不是財團，沒辦法倉促間準備好大型銷毀設備，因此邀請參加過收件工作的志工一起完成最後一步，在他們見證下，以簡單直接方式，終於完成連署書銷毀工作，並已做了視頻存證，高雄雙罷劫公民行動至此全部結束。

雙罷劫總幹事朱磊今早進一步說明，除影片中志工用人力撕毀外，現場有一台碎紙機，但因為碎紙機功率太小，經常過熱導致當機，所以他及志工也用雙手協助撕毀連署書，這個周末趕工後，所有的連署書都已經被銷毀且送至回收站，幾乎不可能再被拿來利用。