徐巧芯遭罷團控蓋看板增仇恨值？ 徐提合約佐證 蔣萬安這樣回應

國民黨立委徐巧芯遭近日遭罷團指控廣告看板遭「惡意覆蓋」，徐巧芯則拿出合約表示，她有與廣告公司以及屋主簽約，強調自己一切合法。台北市長蔣萬安今天也被問及，徐巧芯被控蓋罷免廣告看板，是否會增加仇恨值？蔣萬安說，建管處今會了解，會依法辦理。

北市建管處表示，建管處今天現勘，並調閱使用執照核准立面圖說比對，該面「反罷免」張貼廣告並未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞，且廣告物設置人已於今天上午向建管處申請許可，尚符規定。

全台大罷免進入熱戰，徐巧芯遭指控，原本掛有罷免廣告的大樓外牆，才掛上去不到一天的時間，就突然變成徐巧芯的「不同意罷免」，罷團質疑遭徐打壓，不過徐巧芯則拿出合約澄清，表示她有與廣告公司以及屋主簽約，強調自己一切合法。

蔣萬安今天上午赴太平國小出席校園藝術生態博物館開幕，媒體問蔣，徐巧芯被罷免團體指控「惡意蓋廣告罷免看板」？蔣萬安說，建管處今天就會去了解，市府都會依法辦理。

媒體追問，罷免將進入第三階段投票，廣告看板這麼多，市府是否有統一的規範？蔣萬安說，市府就是依法辦理，都有一致的標準與規範。