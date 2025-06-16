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北市反制罷免 蔣萬安李四川分進合擊

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉李承穎王駿杰朱冠諭／連線報導
台北市副市長李四川（右）昨陪同立法委員王鴻薇（左）掃街拜票，王鴻薇籲出門投下不同意罷免。記者葉信菉／攝影
台北市副市長李四川（右）昨陪同立法委員王鴻薇（左）掃街拜票，王鴻薇籲出門投下不同意罷免。記者葉信菉／攝影

反制大罷免北市藍營昨打「李四川牌」，由副市長李四川陪立委王鴻薇掃街。李說，從工程角度反思罷免，「如果做不好才要打掉重做，哪有說做得很好還要重做的道理」。王鴻薇也預告，28日會和台北市長蔣萬安一同掃街。

蔣萬安昨出席市長獎頒獎，被問是否與李四川分進合擊守護北市藍委「保五」。蔣說，李四川是工程專業，最清楚立委如何協助推動市政，「一定堅定與5位委員站一起。」

李四川陪王鴻薇掃街，對昔日高雄市長韓國瑜罷免案剛滿5年感觸頗深，他說，最近高雄大雨有積淹水，有高雄人私訊他「當時沒有去投罷免票」，讓他感受滿深。他想告訴台北市民，王鴻薇從當議員到立委，「在我眼中是問政優秀的民代」。

「我不懂政治，但從工程角度，哪有說做得很好的，還要打掉重做。」李四川說，以工程人的觀點，工程做不好才要打掉重做，民主制度應該是做不好才罷免，或4年後選舉不投給你，「這才是台灣人輸得起」。

李四川說，「做公務員40年我沒分藍綠」，他鋪的道路不只國民黨走，民進黨也會走，尊重選舉、罷免，不贊成沒有任何理由全部罷免，這樣不是民主制度。

不只北市罷免攻防升溫，新竹市是全台唯一立委、市長雙罷免區，民眾黨昨辦「安定新竹、罷免投不」宣講，民眾黨主席黃國昌與面臨罷免的市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐同台，藍白齊聲呼籲民眾投下不同意票。

黃國昌說，有人說這是大罷免，但其實是賴清德發動的「大威權、大獨裁」，目的是讓一切由民進黨掌握在手。

黃國昌還批賴清德，發動鬥爭後又毫無擔當，還在扭捏作態、說謊，用公民團體包裝，「前幾天罷免總部不就設在民進黨新竹市黨部？為什麼要遮遮掩掩？」賴上任1年來國政一片空白，卻有空和發動大罷免的曹興誠討論進度和狀況，如何協助民進黨奪權。

鄭正鈐說，此次罷免不是民主而是清算，民進黨目的是掃除異己，竹市稅繳多，統籌分配款與補助款卻敬陪末座，藍營推動財劃法修法，不能容許罷免翻案。

高虹安細數施政成果，批罷免案是民進黨的算計，一旦被罷免，將由民進黨執政的中央指派人選當市長，她會努力守住新竹。

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