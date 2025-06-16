罷傅崐萁前進花蓮宣傳 藍營批作秀

罷免立委傅崐萁有望進入第3階段投票，多個本土政黨前進花蓮，昨在縣府前遊行，時代力量主席王婉諭說，選擇花蓮作為罷免行動起點，下一步會到各地宣講。花蓮議會藍營黨團則批此舉是「作秀」，403強震後花蓮受創嚴重，呼籲罷團能多關注民生社會議題。

時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣獨立建國聯盟等集結，宣傳罷免首站前進花蓮，前天先衝傅崐萁住家前打卡，昨持氣球、標語牌等到花蓮縣政府前表達訴求。

王婉諭說，傅崐萁影響的不只是花蓮，而是影響國會，甚至是台灣的安全與自由民主，在花蓮一連串宣傳罷免行動，用意是喚起更多勇敢的花蓮人來守護台灣。王還說，要罷免傅崐萁不是一件容易的事，不只花蓮非藍勢力必須整合，全台各地所有非藍勢力都應聯合起來。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志反擊罷團活動是在作秀，對花蓮沒有實質幫助，去年403強震後花蓮受創嚴重，呼籲罷團能多關注民生社會議題。

新北也是罷免熱區，罷免國民黨立委張智倫、林德福的雙和罷團昨在中和四號公園宣布三階罷免啟動，多位綠營議員助陣。同一時間，張智倫團隊在公園內辦運動嘉年華，張未現身，他的母親、議員陳錦錠代為出席，雙方相距不到100公尺，較勁意味濃。

罷免立委張智倫領銜人Mini說，希望透過線上線下串聯，呼籲更多中間選民出門投下同意票。民進黨議員張維倩說，國民黨在地方組織很強，與罷團陸戰能量差很多，罷免行動將用陸戰彌補組織的不足。

面對罷免進入第三階，林德福直言，就當重選一次，一定就是熱戰，已在選區內掛出6、7面看板，待投票時間確定後也會辦座談會。林透露，國民黨除選區座談會外，預計在板橋辦大型集體造勢，邀藍營大咖站台。張智倫也說，面對罷免考驗沒有迴避的空間，也沒有絲毫的鬆懈。