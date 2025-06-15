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出席醫療奉獻獎頒獎 陳時中談罷免盼「充分展現民意」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市大龍峒保安宮今天舉辦保生醫療奉獻獎頒獎典禮，包含行政院政委、衛福部前部長陳時中頒獎時表示，希望類似頒獎活動能促進社會善的理念。記者洪子凱／攝影
台北市大龍峒保安宮今天舉辦保生醫療奉獻獎頒獎典禮，包含行政院政委、衛福部前部長陳時中頒獎時表示，希望類似頒獎活動能促進社會善的理念。記者洪子凱／攝影

行政院政委、衛福部前部長陳時中今下午出席北市大龍峒保安宮「保生醫療奉獻獎」頒獎，媒體問陳面對近日大罷免，接下來是否幫忙宣講大罷免？陳表示，罷免選舉是人民權利，希望社會能充分展現民意，達到民主社會真諦。

陳時中今天以頒獎人身分出席保生醫療奉獻獎，陳致詞表示，這一次得獎者都是醫療界「泰斗」，此次獲獎的高醫（高雄醫學大學）是第二次得到團體獎，並讚許保安宮不管在文化、歷史都相當悠久，透過頒獎活動，鼓勵社會貢獻傑出者，能促進社會善的理念。

此次得獎者中，還有包括成立第一個血友病醫療中心、有「台灣血友病之父」之稱的彰化基督教醫院血液腫瘤科醫師沈銘鏡；建立台大醫院肝臟移植團隊、啟動多項開創性手術台大醫院外科醫師李伯皇；被譽為「世界級臂叢神經重建大師」、「台灣周邊神經損傷重建之父」的萬芳醫院整形外科資深教授醫師莊垂慶。團隊獎由高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養醫療照護團體奪下。

保安宮董事長廖武治說，今年保生醫療奉獻獎已是第8屆，是國內唯一由主祀醫神的廟宇主辦醫療奉獻獎，感謝得獎者的辛勞，感謝每一位醫師像保生大帝一樣慈愛蒼生，奉獻醫學專業造福人群。

今天到場除廖武治，內政部常務次長吳堂安、台大醫院前院長醫師李源德、台大副校長張上淳也到場頒贈獎項，每位得獎者可獲得獎牌與獎金100萬元。

罷免

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