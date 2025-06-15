官方臉書直播民眾黨反罷宣講「秒關刪文」 竹市府致歉：廠商操作不慎

民眾黨今天下午在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，新竹市府在活動開始後，一度在官方臉書開直播，雖後續立刻關閉，仍被市議會民進黨團抓包，抨擊公然用市府資源，嚴重違反行政中立；對此，市府回應，此為廠商操作不慎，對此深表歉意。

市府說，對於今日於火車站前活動廠商操作不慎，誤將非市府活動直播於市府臉書，市府人員第一時間發現後已即時中止並撤除該則貼文，市府對此深表遺憾與歉意。

民進黨市議員曾資程說，站前廣場反罷免活動，竟然動用市府粉專直播，嚴厲譴責市府這種行為，且一定會追究相關責任，同時也要跟市民道歉，民進黨會將相關事證送監察院查處。

新竹雙罷發言人林志潔說，運用公家資源，在市政府官網上，直播反罷免的活動和宣講，此舉恐已觸犯行政中立法、刑法圖利罪、選罷法及利益衝突迴避法，其中涵蓋行政與刑事責任，之後將進行告發，也請大家站出來罷免這樣貪汙圖利，濫用公家資源的首長和立委。