罷團控看板遭「不同意罷免」覆蓋 徐巧芯反擊：一切合法合規
罷免藍委徐巧芯團體「剷除黑芯」團體今指控「同意罷免」廣告看板，突然被「不同意罷免」直接覆蓋，批徐打壓異議選民。不過徐澄清，經過詢問負責掛看板廣告公司已有和屋主簽約，掛看板一切合法合規，呼籲罷團勿再傳播不正確訊息。
罷團今指控，14日在忠孝東路5段425號掛上罷免徐巧芯「同意罷免」看板，今天卻發現被覆蓋換成徐巧芯「不同意罷免」看板，發言人Roger表示，徐巧芯搶掛行為試圖打壓異議選民，目前除已要求廣告公司盡速復原本刊登內容，團隊也持續釐清事情經過，若有非法事宜，希望廣告公司能有進一步處理。
徐巧芯還原表示，今年6月2日與看板廣告商簽約，廣告商則在5日與屋主簽約，原本有協議於15日上架，沒有掛錯地方，她向該公司詢問後，公司也確認屋主有簽約，廣告公司也說，「屋主很疑惑為何會被掛上罷免團體看板」。
徐巧芯表示，她也有與另一間廣告公司詢問，其已於電話中承認租給罷團看板，但沒有跟屋主簽約，她強調，依法、依理，都站得住腳，有誤會問清楚解開就是，「請罷免團體釐清此事，勿再繼續傳播不正確訊息。」
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