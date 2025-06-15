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轟賴清德、曹興誠密談奪權 黃國昌：台灣不需這種騙子

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，民眾黨今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌（右八）、新竹市長高虹安（右七）到場宣講，民黨立委鄭正鈐（右六）也與黨籍市議員一起到場。記者王駿杰／攝影
新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，民眾黨今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌（右八）、新竹市長高虹安（右七）到場宣講，民黨立委鄭正鈐（右六）也與黨籍市議員一起到場。記者王駿杰／攝影

民眾黨今在新竹火車站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，黨主席黃國昌痛批民進黨根本不是推大罷免而是「大獨裁」，賴清德總統上任一年來國政一片空白，卻有空與曹興誠討論如何協助民進黨奪權，呼籲市民在罷免投票日一起出來說不，「No Liar！No賴！」

黃國昌表示，他上次來新竹時默默帶太太到前黨主席柯文哲家中探視柯媽媽，當多數台灣家庭歡度端午節時，柯媽媽不僅身體不好，還在擔心被賴清德政府關押在土城的柯文哲，「我不知道怎麼安慰柯媽媽，只能陪伴她、聽她說話。」

黃國昌說，今天再來新竹，聽到市長高虹安、代理市長邱臣遠細數在新竹的市政，每天努力工作就是不希望讓市民失望，民進黨卻想發動政治鬥爭；有人說這是大罷免，但這其實是賴清德發動的「大威權、大獨裁」，目的就是要讓一切由民進黨掌握在手中。

黃國昌說，民進黨沒有告訴台灣人為什麼要發動罷免，賴清德發動鬥爭後又毫無擔當，還在扭捏作態、說謊、欺騙，用公民團體包裝，「前幾天的罷免總部不就設在民進黨新竹市黨部嗎？為什麼要遮遮掩掩？」因為這場鬥爭沒有正當性，除了抹紅抹黑在野黨，找不到其他理由；同時，賴上任1年來國政一片空白，卻有空發動大罷免的曹興誠討論進度和狀況，討論如何協助民進黨奪權。

黃國昌表示，新竹市民對過去幾年市政的改變非常有感，在地方政府不斷推動市政過程中，他們深刻體認到財政收支劃分制度對新竹市有多不公平，新竹市每年上繳國庫2900億，獲得的統籌分配款和一般補助款卻只有100億左右；民進黨曾說要健全地方自治，沒想到掌權以後，開始只想緊緊握住權力、稅收，聽話的給錢，不配合的就扣補助款。

黃國昌強調，在野黨通過的財劃法可以讓分配款從83億增加到293億，他要請教民進黨立院黨團總召柯建銘，修財劃法給新竹市民最基本的公道，做更多建設、社福，民進黨、柯建銘贊不贊成？若反對請大聲說，不要用政治語言迴避問題，新竹不是民進黨和柯建銘的，今天若要討論誰不適合當人民公僕，第一名就是柯建銘，畢竟他在委員會開會時都不來開會，只會說「大罷免大成功」。

黃國昌說，柯建銘現在只想當上立法院長，拿拐杖破壞公物、傷害在野黨立委，他想問，這就是賴清德推出的民意代表要給台灣人民的榜樣嗎？柯建銘有什麼臉和資格，說要罷免高虹安、國民黨立委鄭正鈐？

黃國昌表示，當民進黨控制的中選會選出發動政治奪權的那一天，拜託新竹鄉親，所有黨公職和黨員一起站出來用選票，向綠色恐怖、綠色獨裁說不，用選票挺柯文哲的故鄉，台灣不需要容忍賴清德這樣的騙子。

黃國昌 賴清德 罷免 曹興誠

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