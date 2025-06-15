新竹市藍白合 鄭正鈐提3大重點說明反罷重要性
近期反罷免活動陸續展開，民眾黨新竹黨部在信義街設置「新竹保安隊」總部，今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動。
鄭正鈐今透過現場簡報，以「守住新竹建設、莫讓總召變院長、擋下賴清德獨裁」三大重點，向台下群眾說明為何要反罷免，他說，這次罷免不是民主而是清算，投下不同意罷免，就是為保住新竹市建設，保住現在立法院結構，保住台灣民主，民進黨目前完全不演，目的就是掃除異己，推翻藍白要的建設。
鄭正鈐說，館長陳之漢這幾天在上海講到一段話讓他百感交集，館長說有心理準備回台一定會被找麻煩，他完全沒辦法理解，一個台灣知名網紅去上海旅遊開直播，執政者府院黨卻聯手攻擊他，不曉得台灣為何會變這樣，一定要透過這次反罷免，擋下賴清德持續獨裁。
鄭正鈐說，竹市稅繳得最多，但統籌分配款與補助款卻敬陪末座，藍營推動財畫法修法，將統籌分配款從83億元增加到293億元，強調竹市發展的建設經費，不容翻案，然而，民進黨不惜發動大罷免，想靠政治鬥爭重掌國會，目前反罷免的人遠高於支持罷免，但在野陣營投票率偏低，呼籲大家站出來投不同意票。
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