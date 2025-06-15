快訊

詩人鄭愁予傳辭世、享耆壽91歲 經典詩句「我達達的馬蹄」學子皆讀過

中職／超補！悍將大巨蛋打4場 吸9.5萬人帶財破8000萬

台中21歲「黑戶」青年成長背景離奇 伸援手里長感嘆：只有其父能解答

新竹市藍白合 鄭正鈐提3大重點說明反罷重要性

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭正鈐今透過現場簡報，以「守住新竹建設、莫讓總召變院長、擋下賴清德獨裁」共三大重點向台下群眾說明為何要反罷免。記者王駿杰／攝影
鄭正鈐今透過現場簡報，以「守住新竹建設、莫讓總召變院長、擋下賴清德獨裁」共三大重點向台下群眾說明為何要反罷免。記者王駿杰／攝影

近期反罷免活動陸續展開，民眾黨新竹黨部在信義街設置「新竹保安隊」總部，今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動。

鄭正鈐今透過現場簡報，以「守住新竹建設、莫讓總召變院長、擋下賴清德獨裁」三大重點，向台下群眾說明為何要反罷免，他說，這次罷免不是民主而是清算，投下不同意罷免，就是為保住新竹市建設，保住現在立法院結構，保住台灣民主，民進黨目前完全不演，目的就是掃除異己，推翻藍白要的建設。

鄭正鈐說，館長陳之漢這幾天在上海講到一段話讓他百感交集，館長說有心理準備回台一定會被找麻煩，他完全沒辦法理解，一個台灣知名網紅去上海旅遊開直播，執政者府院黨卻聯手攻擊他，不曉得台灣為何會變這樣，一定要透過這次反罷免，擋下賴清德持續獨裁。

鄭正鈐說，竹市稅繳得最多，但統籌分配款與補助款卻敬陪末座，藍營推動財畫法修法，將統籌分配款從83億元增加到293億元，強調竹市發展的建設經費，不容翻案，然而，民進黨不惜發動大罷免，想靠政治鬥爭重掌國會，目前反罷免的人遠高於支持罷免，但在野陣營投票率偏低，呼籲大家站出來投不同意票。

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，民眾黨今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌（右八）、新竹市長高虹安（右七）到場宣講，民黨立委鄭正鈐（右六）也與黨籍市議員一起到場。記者王駿杰／攝影
新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，民眾黨今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌（右八）、新竹市長高虹安（右七）到場宣講，民黨立委鄭正鈐（右六）也與黨籍市議員一起到場。記者王駿杰／攝影
鄭正鈐（右五）今透過現場簡報，以「守住新竹建設、莫讓總召變院長、擋下賴清德獨裁」共三大重點向台下群眾說明為何要反罷免。記者王駿杰／攝影
鄭正鈐（右五）今透過現場簡報，以「守住新竹建設、莫讓總召變院長、擋下賴清德獨裁」共三大重點向台下群眾說明為何要反罷免。記者王駿杰／攝影

館長 鄭正鈐 罷免 新竹

延伸閱讀

獨／監察院長陳菊住院近半年 賴清德「私人行程」探視

罷免高虹安鄭正鈐成立總部 民眾黨國民黨將同台抗罷

竹市雙罷免開打「藍白合」應戰 高虹安站路口拉票

指與共諜關係匪淺、爭議不斷 民進黨：鄭正鈐不要閃躲

相關新聞

罷免江啟臣需要多少件才過關？ 預判約要達120%至125%

罷免立法院副院長江啟臣團體今天說明，目前未收到中選會或台中市選委會的補件公文，依「公職人員罷免審查連署名冊查對須知」查對...

挺李彥秀比蔣萬安晚有考量？游淑慧嗆：找嘸碴扣莫須有

反制大罷免，台北市長蔣萬安昨天下午陪藍委李彥秀辦政策說明會，國民黨議員游淑慧因有政論節目錄影晚到，游今天在臉書自曝，竟有...

新竹市藍白合 鄭正鈐提3大重點說明反罷重要性

近期反罷免活動陸續展開，民眾黨新竹黨部在信義街設置「新竹保安隊」總部，今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講...

反罷免民眾黨竹市造勢藍白合 高虹安：會努力守住新竹

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷免區域，民眾黨今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌、新...

柯建銘批藍白賣台讓綠難執政 「可以不罷免藍委嗎？」

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘15日指出，去年1月15日他畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非其無條件起義來歸，定下戰...

傳未依法通知補件 台中市選委會：不予評論

大罷免即將進入第3階段，中選會將於6月20日宣布罷免案查對結果，並宣布罷免投票日期。另有謠傳台中市選委會未依法通知罷團補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。