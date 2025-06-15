反罷免民眾黨竹市造勢藍白合 高虹安：會努力守住新竹

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷免區域，民眾黨今在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安到場宣講，國民黨立委鄭正鈐也與黨籍市議員一起到場，藍白同台齊喊口號，呼籲民眾要投下不同意票，也象徵藍白再度合體，展現團結氣勢。

高虹安今在數十位里長陪同下上台，台下支持者歡呼聲不斷，她說，近期想到兩年前也是跟大家一起改寫新竹的歷史，當時有高達9萬多人選擇她當市長，不是因為她有背景派系，而是相信政治可以不一樣。

高虹安細數施政成果，包括財政紀律方面還債45億元、提出新竹好學政見，兌現全國中國小班班有大屏，也兌現讓營養午餐變好吃、提升敬老愛心卡使用率，並擴大使用項目，讓其可用於客運、火車、公車，甚至農會、藥局和運動中心，並在議員支持下，將卡片每個月600點提高到800點。

高虹安說，近期為宣傳反罷免，她站上路口，兩年多前站在同樣的路口，這次到介壽路、光復路口，但沒想到這次每次紅綠燈的時間很短，路口都非常順暢，政績還沒講完，紅綠燈就通過了，這就是交通真的有在改善。

高虹安表示，這次由民進黨發起的市長罷免案，完全就是政治算計，也讓社會造成仇恨對立，她跑行程時，有民眾拉著她的手，指很擔心罷免通過，造成市政會中斷，孩子還在上學，校舍正在蓋，會不會高虹安一被罷免，校舍就沒辦法繼續蓋，教育會不會換一批人，她聽到這些內容，心裡非常捨不得，罷免在竹市造成太多的仇恨對立，也影響很多人的工作生活

高虹安說，她會努力守住新竹，不會讓民進黨得逞，很多人不知道，市長一但被罷免，將由民進黨執政的中央直接指派人選來當市長，竹市長誰來當應該由人民自己決定，而非民進黨決定。

高虹安呼籲，大家要站出來，大罷免不是公民自主，而是民進黨發起的政治行動，這次面對的挑戰，不是敵人數量的問題，而是自己沈默的問題，這場選戰的關鍵不再看板有多少，也不是多少資源鋪天蓋地，而是想要新竹安定的人，有沒有站出來投票。

高虹安指出，目前罷免投票的門檻實在是太低了，只要四分之一的投票人口就能罷免成功，無論她在選市長後的2年多來有多苦，還是記得對大家的承諾，市府仍在兌現承諾，時間只有短短的2個月，拜託大家一定要出門投不同意罷免。