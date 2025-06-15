柯建銘批藍白賣台讓綠難執政 「可以不罷免藍委嗎？」

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘15日指出，去年1月15日他畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非其無條件起義來歸，定下戰略高地，做殊死戰。他並細數藍白毀憲亂政等情事，目的是置國家於死地、讓民進黨無法執政，「台灣人民我們可以不罷國民黨立委嗎？」

柯建銘在臉書貼出昨日返鄉主持新竹雙霸總部成立大會的照片，他回顧，去年1月13日總統立委選戰，雖然贏了總統卻輸了立委，民進黨又重回朝小野大，他身為黨團總召25年，國會生態攻防最為刻骨銘心，尤其少數執政之痛之苦，點滴在心頭。

他提到，去年1月14日賴清德總統、行政院長卓榮泰院長、前立法院長游錫堃、政務委員馬永成與他成立立院正副院長選舉策略小組，他銜命為小組召集人，以應變新國會局勢。

他說，新局勢險峻無比，因選前藍白早已密謀，以國會多數「假民主、真賣國」，國家處境危如疊卵，生死一瞬間，倒閣、解散國會不可得，未來國會勢必受多數之暴力蹂躪凌遲，只有大罷免才能解套、逆轉勝進而終結國民黨。

柯建銘說，他去年1月15日畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非民眾黨無條件起義來歸，定下戰略高地，做殊死戰。果不其然，過去一年藍白毀憲亂政國會擴權無所不用其極，沒收國會、沒收委員會、沒收協商、沒收發言、以暴力佔領主席台。

他點名，立法院長韓國瑜橫下心來創造史無前例、世界首創之舉手表決，不服者被施以暴力，欲置與死地，一幕幕驚悚畫面展現在國人、世人眼前，摧毀民主、摧毀國家，毫不手軟，以迎合中國。

柯建銘也砲轟藍白合作賣台、叛國，並點名多位藍營大咖馬英九、朱立倫、傅崐萁、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政、柯文哲、黃國昌，視國家法律於無物，視人民生命財產如蔽屣，理不直氣又壯，爭相賣台叛國，所作所為只有摧毀國家，讓民進黨無法執政，寧送給中國也不讓台灣存在，為其中心思想，何其可惡。這樣的國民黨還能存在，是國之恥也，民心向背不在他們考慮範圍，還想執政？選首長？選總統？選來賣台？叛國？還有臉談民主？還有臉面對國人？面對兩蔣？

「台灣人民我們可以不罷KMT立委嗎？」柯建銘也標注，只有大罷免大成宮才可挽救台灣讓台灣人400年來真正出頭天當家作主、守護民主改變台灣歷史、打倒國民黨掃進歷史焚化爐、才可反共護台當世界自由民主支點免於被赤化，讓我們共同打一場反共護台的聖戰。