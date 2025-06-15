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柯建銘批藍白賣台讓綠難執政 「可以不罷免藍委嗎？」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團柯建銘在臉書貼出昨日返鄉主持新竹雙霸總部成立大會的照片，對外喊話「台灣人民我們可以不罷國民黨立委嗎？」圖／取自柯建銘臉書
民進黨立院黨團柯建銘在臉書貼出昨日返鄉主持新竹雙霸總部成立大會的照片，對外喊話「台灣人民我們可以不罷國民黨立委嗎？」圖／取自柯建銘臉書

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘15日指出，去年1月15日他畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非其無條件起義來歸，定下戰略高地，做殊死戰。他並細數藍白毀憲亂政等情事，目的是置國家於死地、讓民進黨無法執政，「台灣人民我們可以不罷國民黨立委嗎？」

柯建銘在臉書貼出昨日返鄉主持新竹雙霸總部成立大會的照片，他回顧，去年1月13日總統立委選戰，雖然贏了總統卻輸了立委，民進黨又重回朝小野大，他身為黨團總召25年，國會生態攻防最為刻骨銘心，尤其少數執政之痛之苦，點滴在心頭。

他提到，去年1月14日賴清德總統、行政院長卓榮泰院長、前立法院長游錫堃、政務委員馬永成與他成立立院正副院長選舉策略小組，他銜命為小組召集人，以應變新國會局勢。

他說，新局勢險峻無比，因選前藍白早已密謀，以國會多數「假民主、真賣國」，國家處境危如疊卵，生死一瞬間，倒閣、解散國會不可得，未來國會勢必受多數之暴力蹂躪凌遲，只有大罷免才能解套、逆轉勝進而終結國民黨。

柯建銘說，他去年1月15日畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非民眾黨無條件起義來歸，定下戰略高地，做殊死戰。果不其然，過去一年藍白毀憲亂政國會擴權無所不用其極，沒收國會、沒收委員會、沒收協商、沒收發言、以暴力佔領主席台。

他點名，立法院長韓國瑜橫下心來創造史無前例、世界首創之舉手表決，不服者被施以暴力，欲置與死地，一幕幕驚悚畫面展現在國人、世人眼前，摧毀民主、摧毀國家，毫不手軟，以迎合中國。

柯建銘也砲轟藍白合作賣台、叛國，並點名多位藍營大咖馬英九、朱立倫、傅崐萁、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政、柯文哲、黃國昌，視國家法律於無物，視人民生命財產如蔽屣，理不直氣又壯，爭相賣台叛國，所作所為只有摧毀國家，讓民進黨無法執政，寧送給中國也不讓台灣存在，為其中心思想，何其可惡。這樣的國民黨還能存在，是國之恥也，民心向背不在他們考慮範圍，還想執政？選首長？選總統？選來賣台？叛國？還有臉談民主？還有臉面對國人？面對兩蔣？

「台灣人民我們可以不罷KMT立委嗎？」柯建銘也標注，只有大罷免大成宮才可挽救台灣讓台灣人400年來真正出頭天當家作主、守護民主改變台灣歷史、打倒國民黨掃進歷史焚化爐、才可反共護台當世界自由民主支點免於被赤化，讓我們共同打一場反共護台的聖戰。

罷免 柯建銘

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