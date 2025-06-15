快訊

7月地震倒數？龍樹諒出新書闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

台中21歲「黑戶」年輕人故事離奇 伸援手里長：只有其父可解答

以色列突發布撤離警告！喊話伊朗居民遠離武器設施附近

挺李彥秀比蔣萬安晚有考量？游淑慧嗆：找嘸碴扣莫須有

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨反制大罷免，游淑慧今天在臉書自曝，昨天竟有人問她「為什麼在蔣萬安市長離開後才來，是不是有什麼政治考量？」游今在臉書直呼「太瞎了，腦袋裡都裝什麼？」圖／引用自游淑慧臉書
國民黨反制大罷免，游淑慧今天在臉書自曝，昨天竟有人問她「為什麼在蔣萬安市長離開後才來，是不是有什麼政治考量？」游今在臉書直呼「太瞎了，腦袋裡都裝什麼？」圖／引用自游淑慧臉書

反制大罷免，台北市長蔣萬安昨天下午陪藍委李彥秀辦政策說明會，國民黨議員游淑慧因有政論節目錄影晚到，游今天在臉書自曝，竟有人問她「為什麼在蔣萬安市長離開後才來，是不是有什麼政治考量？」游今在臉書直呼「太瞎了，腦袋裡都裝什麼？」

游淑慧說，昨天下午李彥秀有一場問政說明會，時間從3時到4時，她因為1時30分到3時30分有政論節目錄影，所以事先跟李彥秀說明，錄影完即刻趕到。游說，她一到現場就氣喘吁吁，跟所有民眾說明致意表示剛錄影完衝過來。

游說，結果活動結束不久，就接到記者來電，吞吐委婉問她「為什麼在蔣萬安市長離開後才來，是不是有什麼政治考量？」「我聽完瞠目結舌，是不是每一場堂堂正正的問政說明會都要找碴？」「找不到碴，就無聊到要扣這種莫須有的問題？」

游淑慧說，她直接回應對方「你不覺得操作這個的人很無聊嗎？也直言如果有這樣見縫插針的操作和報導，是吃飽太閒、格局太low，我也會公開開嗆。」游說，「不造謠會全身不痛快嗎？還台灣一個乾淨善良的社會。」

罷免

延伸閱讀

不怕跪算盤？蔣萬安頒獎上周被公主抱 本周「十指緊扣」

胡志強讚盧秀燕明日星、挺選黨主席 蔣萬安曝現階段共識

最強鐵槌李四川出馬了 蔣萬安曝陪藍委反罷最清楚這1事

北市5藍委最危險是她？ 蔣萬安曝：看民調真的很危險

相關新聞

罷免江啟臣需要多少件才過關？ 預判約要達120%至125%

罷免立法院副院長江啟臣團體今天說明，目前未收到中選會或台中市選委會的補件公文，依「公職人員罷免審查連署名冊查對須知」查對...

挺李彥秀比蔣萬安晚有考量？游淑慧嗆：找嘸碴扣莫須有

反制大罷免，台北市長蔣萬安昨天下午陪藍委李彥秀辦政策說明會，國民黨議員游淑慧因有政論節目錄影晚到，游今天在臉書自曝，竟有...

柯建銘批藍白賣台讓綠難執政 「可以不罷免藍委嗎？」

力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘15日指出，去年1月15日他畫出紅線，絕不向民眾黨乞求，除非其無條件起義來歸，定下戰...

傳未依法通知補件 台中市選委會：不予評論

大罷免即將進入第3階段，中選會將於6月20日宣布罷免案查對結果，並宣布罷免投票日期。另有謠傳台中市選委會未依法通知罷團補...

罷團花蓮縣府前遊行邀民眾投票 藍營黨團表達嚴正譴責

罷免立委議題近日升溫，政黨與公民團體舉行「民主行動隊，罷免來作伙」的親子行動，今天在花蓮縣政府前遊行與宣講。時代力量黨主...

綠與罷團打陸空戰 藍委揭反罷策略「三階一定是熱戰」

新北有6件罷免國民黨立委案，外界預估投票日期落在7、8月投票。新北國民黨部主委黃志雄說，罷免第三階段比的是動員力及投票率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。