罷免江啟臣需要多少件才過關？ 預判約要達120%至125%

罷免立法院副院長江啟臣團體今天說明，目前未收到中選會或台中市選委會的補件公文，依「公職人員罷免審查連署名冊查對須知」查對時間應於40日內完成，團隊上周四問中選會及台中市選委會，選委會回覆已將查對結果函報中央選委會待中選會公告結果，中選會回覆本月20日公告，屆時才知是否要補件。

台中市第八選區是國民黨立法院副院長江啟臣選區，中八罷團「一罷擊臣」今天表示，外傳中八於截止日未收到公文，即為通過二階實屬錯誤，該團體送件僅送108%，按照全國其他已審查通過地區預判，送件需達120%到125%才會過關！

中八在尚未收到補件公文前，會持續衝連署書，該團體用125%估算應補的件數，目前還有1500左右的缺口！ 該團體請大家協助澄清，若民眾認為該團體已過了，就會收不到件，就會差臨門一腳！一罷擊臣表示，他們查對時間40天，應是6月15日即昨天截止，但他們確實沒收到公文通知。