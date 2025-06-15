傳未依法通知補件 台中市選委會：不予評論

大罷免即將進入第3階段，中選會將於6月20日宣布罷免案查對結果，並宣布罷免投票日期。另有謠傳台中市選委會未依法通知罷團補件。台中市選委會今表示，中選會將於6月20日召開委員會議審議，屆時由中選會宣布罷免案查對結果，地方選委會對於罷免案個案辦理情形，不予評論。

全國大罷免，罷藍委已有31件完成二階送件。不過，台中第2、3、8等3選區罷免藍委團體送件時未達130%安全門檻，第2選區顏寬恒只有送件109%，第8選區江啟臣108%，第3選區楊瓊瓔102%，若屆時被選委會剔除寫錯、字跡不清的連署書，可能導致罷免無法成案，為此罷團在送件後，仍持續向民眾募集連署書。

不過，外傳台中市選委會沒有依法在40天內送給中選會，通知補件，根本公然違法。

台中市選委會表示，台中市第11屆立法委員第四、第五、第六、第八選舉區罷免團體領銜人於5月5日遞交罷免案連署人名冊，第二、第三選舉區罷免團體領銜人於5月6日遞交連署人名冊，台中市選委會依規受理收件，並依照選罷法規定於40日內完成查對作業，召開委員會議，並於6月13日將查對結果函送中央選委會。

台中市選委會重申，中央選會將於6月20日召開委員會議審議，屆時由中選會宣布罷免案查對結果；因是中央選委會的權責，地方選委會對於罷免案個案辦理情形，不予評論。

此外，為了維持中立，各選務機關原則上不會釋出相關訊息，台中市選委會已於6月11日召開委員會議開會審議結束後，依規依限將連署人名冊查對結果陳送中央選委會。