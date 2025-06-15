罷團花蓮縣府前遊行邀民眾投票 藍營黨團表達嚴正譴責

罷免立委議題近日升溫，政黨與公民團體舉行「民主行動隊，罷免來作伙」的親子行動，今天在花蓮縣政府前遊行與宣講。時代力量黨主席王婉諭表示，立法院國民黨團總召傅崐萁推動的法案影響台灣安全與民主，因此選擇花蓮為罷免行動的起點。藍營縣議會黨團批評活動在作秀，表達嚴正譴責。

時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣獨立建國聯盟等舉辦罷免行動，今天到縣府前繞一圈遊行，號召更多人出來投下同意罷免票。

王婉諭指出，花蓮在傅崐萁執政的時候，跟現在立法委員都非常的不適任，傅崐萁所影響的不只是花蓮縣，而是影響國會，甚至影響台灣的安全與自由民主，從昨天到今天在花蓮一連串的罷免活動，希望能夠喚起更多勇敢的花蓮人一起守護台灣。

王婉諭表示，雖然全台各地都有在外地的花蓮人都願意加入連署，但是要罷免傅崐萁的確不是一件容易的事情，所以需要全台大家一起號召，讓更多花蓮人敢站出來投下罷免同意票。

王婉諭說，從藍營總召傅崐萁選區為起點，花蓮縣政府是其中非常重要的一環，再來會到全台各地宣講。不只是花蓮的非藍勢力必須要整合、互相協力，全台各地所有非藍勢力都應該聯合起來，罷團之間也要互相協力，守護台灣人的權益與民主自由。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志表示，罷團抗議活動是在作秀，對於花蓮沒有實質的幫助，在花蓮大家忙著救災，縣府一級主管都在協助振興花蓮經濟，還有幫助觀光產業升級。罷團還聯合台北的政黨團體，要決定花蓮的未來，這是不公道也不公平的。