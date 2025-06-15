綠與罷團打陸空戰 藍委揭反罷策略「三階一定是熱戰」

新北有6件罷免國民黨立委案，外界預估投票日期落在7、8月投票。新北國民黨部主委黃志雄說，罷免第三階段比的是動員力及投票率，各地持續辦固本座談；綠營則由新北民進黨部主導辦6場宣講，並與罷團合作打罷免陸空戰；民眾黨也不落人後，將辦5場座談會反罷。

罷免進入三階，國民黨啟動愛國者行動，首場在立委洪孟楷選區起跑，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康昨同台聲援反罷，各地藍委也持續在選區內勤跑基層。立委林德福直言，就當重選一次，進入三階一定就是熱戰，他不會坐以待斃「跟民進黨不要客氣」，積極掃市場、捷運站、店面等地，現已掛出6、7面看板，待投票時間確定後也會辦座談會。

林透露，國民黨除各區選區的座談會外，預計在板橋舉辦大型集體造勢，並邀集藍營大咖站台。新北黨部主委黃志雄指出，罷免第三階段比的是動員力及投票率，投票率愈高對藍營愈有利，各地持續辦固本座談。

綠營部分，立委、新北黨部主委蘇巧慧昨也開第一槍，在板橋辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，黨部將在中永和、淡水、林口、汐止、新店等地開座談會，由黨部提供傳單、口罩、手舉牌等文宣供罷團發送，並號召黨員加入護台志工隊，幫忙掃街、站路口、發文宣，同時也提供看板點位宣傳罷免，中和、板橋現已有看板掛出。