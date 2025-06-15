與李四川赴綠本命區籲不同意罷免 王鴻薇曝28日與蔣萬安合體掃街

北市五位藍委面臨罷免危機，立委王鴻薇今邀請台北市副市長李四川共同宣傳不同意罷免，雖然中間有遇到民眾嗆聲，王表示，這些都是民主常態，給予尊重，也不會因這樣就不走入社區，接下來也會全力宣傳不同意罷免，預計28日也會找市長蔣萬安到濱江市場掃街。

王鴻薇今天早上邀請李四川陪同到台北市文昌宮旁的謙和市場拜票，除了氣溫很高外，現場民眾也相當熱情，也有民眾上前索要合照，但還是有民眾在一旁嗆聲，高喊「大罷免大成功」、「舔共」等語，王鴻薇表示，這些言論都是民主常態，只要不是惡意、故意騷擾的行動，都是民主常態，不會因為這樣就不走入社區。

王鴻薇表示，李四川對於市政相當嫻熟，很多市民也都知道台北市建設很多都是李大力推動，也很關係五位立委狀況，今天特別請李來幫忙一起掃謙和市場，旁邊其實就是大同區，政黨屬性來看確實必較偏綠，但還是很有信心，最主要還是宣傳希望支持者投票日能出們投下「不同意罷免」。

而王鴻薇在這幾場活動胸前都有佩戴密錄器，王表示，這次罷免遭受太多莫須有的攻擊與造謠，這次罷免在市場拜票完全沒有的事情，卻遭罷團惡意造謠，例如民眾不跟她握手就罵別人無恥，讓她直呼「太離譜了！」甚至連去學校畢業典禮都會被造謠，只好帶秘錄器做紀錄保存。