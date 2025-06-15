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與李四川赴綠本命區籲不同意罷免 王鴻薇曝28日與蔣萬安合體掃街

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市副市長李四川（右）上午陪同立法委員王鴻薇（中）一同掃街拜票，為罷免選情衝刺，王鴻薇呼籲民眾出門投下不同意罷免。記者葉信菉／攝影
台北市副市長李四川（右）上午陪同立法委員王鴻薇（中）一同掃街拜票，為罷免選情衝刺，王鴻薇呼籲民眾出門投下不同意罷免。記者葉信菉／攝影

北市五位藍委面臨罷免危機，立委王鴻薇今邀請台北市副市長李四川共同宣傳不同意罷免，雖然中間有遇到民眾嗆聲，王表示，這些都是民主常態，給予尊重，也不會因這樣就不走入社區，接下來也會全力宣傳不同意罷免，預計28日也會找市長蔣萬安到濱江市場掃街。

王鴻薇今天早上邀請李四川陪同到台北市文昌宮旁的謙和市場拜票，除了氣溫很高外，現場民眾也相當熱情，也有民眾上前索要合照，但還是有民眾在一旁嗆聲，高喊「大罷免大成功」、「舔共」等語，王鴻薇表示，這些言論都是民主常態，只要不是惡意、故意騷擾的行動，都是民主常態，不會因為這樣就不走入社區。

王鴻薇表示，李四川對於市政相當嫻熟，很多市民也都知道台北市建設很多都是李大力推動，也很關係五位立委狀況，今天特別請李來幫忙一起掃謙和市場，旁邊其實就是大同區，政黨屬性來看確實必較偏綠，但還是很有信心，最主要還是宣傳希望支持者投票日能出們投下「不同意罷免」。

而王鴻薇在這幾場活動胸前都有佩戴密錄器，王表示，這次罷免遭受太多莫須有的攻擊與造謠，這次罷免在市場拜票完全沒有的事情，卻遭罷團惡意造謠，例如民眾不跟她握手就罵別人無恥，讓她直呼「太離譜了！」甚至連去學校畢業典禮都會被造謠，只好帶秘錄器做紀錄保存。

而對於未來規畫王也表示，北市立委最重要就是配合北市府在立法院爭取預算，地方上服務也會需要市府來配合，會跟市政府團隊一起來結合，包含28日會邀市長蔣萬安一同到濱江市場掃街，接下來包含立委出身，副市長林奕華等人都會一同來邀請。

台北市副市長李四川（左二）上午陪同立法委員王鴻薇（左一）一同掃街拜票，並前往文昌宮參拜。記者葉信菉／攝影
台北市副市長李四川（左二）上午陪同立法委員王鴻薇（左一）一同掃街拜票，並前往文昌宮參拜。記者葉信菉／攝影
台北市副市長李四川（後）上午陪同立法委員王鴻薇（前）一同掃街拜票，為罷免選情衝刺，王鴻薇呼籲民眾出門投下不同意罷免。記者葉信菉／攝影
台北市副市長李四川（後）上午陪同立法委員王鴻薇（前）一同掃街拜票，為罷免選情衝刺，王鴻薇呼籲民眾出門投下不同意罷免。記者葉信菉／攝影

蔣萬安 罷免 王鴻薇 李四川

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