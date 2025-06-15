與藍委活動僅隔幾步 雙和罷團宣布啟動三階較勁意味濃

大罷免浪潮延燒，新北6位藍委二階已送件，雙和罷團今在中和四號公園宣布三階罷免啟動，與此同時立委張智倫以中和體育會在公園內辦運動嘉年華，雖然張今未現身，而是媽媽、議員陳錦錠代為出席，雙方較勁意味濃厚。

雙和罷團今宣布啟動三階罷免，團隊號召數十位志工在中和四號公園遊行，議員張維倩、張嘉玲、許昭興及前議員羅文崇也現身力挺罷團。罷免立委張智倫領銜人Mini說，希望透過線上線下串連，呼籲更多中間選民三階出門投下同意票，同時也將討論如何掛設看板。她認為，守護民主活動，民主不是選舉完就沒事了，相信罷免是人民最後、最平靜的正義，呼籲大家站出來投下同意票。

而罷團宣布三階同時，四號公園內正舉辦由中和區體育會主辦的運動嘉年華，而體育會理事長為立委張智倫，雖然他今日並未現身，但陳錦錠致詞時強調她是張智倫媽媽，現場也有助理身穿張智倫背心，與罷團距離不到100公尺，雙方較勁意味濃厚。

議員張維倩說，國民黨在地方組織很強，不只今天這一場，其實地方也辦很多座談會或相關活動，大罷免面臨國民黨組織戰，跟罷團能力差很多，因此未來罷免行動將用陸戰彌補組織上不足；至於補選人選，Mini說目前內部尚未討論，議員張嘉玲也說，都先尊重公民團體，沒有想這魔多，並呼籲新北市政府要嚴守行政中立。

面對罷免進入三階，立委林德福辦公室指出，林每日行程滿檔，除勤跑基層與民眾互動外，現也掛出6、7面看板呼籲投不同意罷免票，且待三階投票時間確定後，預計在第九選區辦座談會及造勢，並邀請主席朱立倫、市長侯友宜、立委及議員們宣講，力催支持者出門投下不同意票。